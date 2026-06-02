Εξαφανίστηκε 15χρονος από τα Οινόφυτα

Snapshot Εξαφανίστηκε στις 29/05/2026 από τα Οινόφυτα ο 15χρονος Ιμάντ Ιμπραχίμ και η ζωή του θεωρείται σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert Hellas μετά από εισαγγελική εντολή για την εξαφάνιση.

Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις ή τα αστυνομικά τμήματα.

Το Amber Alert Hellas διαδίδει άμεσα και λεπτομερώς στοιχεία της εξαφάνισης μέσω πολλαπλών μέσων ενημέρωσης και συνεργαζόμενων φορέων.

Σε περίπτωση ανεύρεσης του Ιμάντ, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου για την αφαίρεση των αφισών και ενημέρωση του κοινού. Snapshot powered by AI

Στις 29/05/2026 εξαφανίστηκε από τα Οινόφυτα, ο Ιμάντ (ον.) Ιμπραχίμ (επ.) 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 2/6/2026 για την εξαφάνιση και προέβη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιμάντ (ον.) Ιμπραχίμ (επ.) έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Το βάρος και το ύψος δεν έχουν διευκρινιστεί, επομένως οι αριθμοί που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.