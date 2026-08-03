Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς - Στη μάχη δύο εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στην Ξηρόβρυση Κιλκίς το πρωί της Δευτέρας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Κιλκίς με υδροφόρες.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πυρκαγιά με drone εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική νωρίτερα, το πρωί της Δευτέρας (2/8) για φωτιά που ξέσπασε στην Ξυρόβρυση Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση σήμερα περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών Μολδαβών με 3 οχήματα) ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες ο Δήμος Κιλκίς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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