Χωρίς ρεύμα η Νέα Πεντέλη - Προγραμματισμένη διακοπή και την Τετάρτη

Αντιμέτωποι με προβλήματα ηλεκτροδότησης βρίσκονται τις τελευταίες ώρες κάτοικοι της Νέας Πεντέλης, καθώς καταγράφονται διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της δημοτικής ενότητας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, νέα διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί και για αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο πλαίσιο εργασιών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, η διακοπή αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα και θα επηρεάσει παροχές που βρίσκονται στις οδούς Γεωργίου Παπανδρέου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κορυτσάς στη Νέα Πεντέλη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι προγραμματισμένες διακοπές κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών με στόχο τη συντήρηση και τη βελτίωση του δικτύου, ενώ συνιστά στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των εργασιών.