Ανακαινίζω 2026: Τι καλύπτει το πρόγραμμα, πώς θα πάρετε €36.000 για παλιό σπίτι

Για την ένταξη απαιτούνται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ταυτότητα κτιρίου ως απαραίτητα δικαιολογητικά

Ανακαινίζω 2026: Τι καλύπτει το πρόγραμμα, πώς θα πάρετε €36.000 για παλιό σπίτι
Eurokinissi
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  • Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» επιδοτεί εργασίες αναβάθμισης κατοικιών, περιλαμβάνοντας λειτουργικές και ενεργειακές παρεμβάσεις.
  • Ενισχύονται παρεμβάσεις όπως η ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, η αντικατάσταση κουφωμάτων, και η αναβάθμιση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Χρηματοδοτούνται ενεργειακές αναβαθμίσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η αντικατάσταση παλιών κλιματιστικών με αντλίες θερμότητας.
  • Η διαδικασία ένταξης ξεκινά στις αρχές Ιουνίου με ειδική πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας, ενώ η πλήρης πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο.
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Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικιών να προχωρήσουν σε σειρά εργασιών αναβάθμισης των ακινήτων τους, καλύπτοντας τόσο λειτουργικές όσο και ενεργειακές παρεμβάσεις στο εσωτερικό των κατοικιών.

Μεταξύ των εργασιών που επιδοτούνται περιλαμβάνονται η πλήρης ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, η αναβάθμιση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την αισθητική και τη λειτουργικότητα των εσωτερικών χώρων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ενεργειακές αναβαθμίσεις, όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών μονάδων με σύγχρονες αντλίες θερμότητας, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου, με τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας ελέγχου επιλεξιμότητας, στα πρότυπα του «Σπίτι μου 2». Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διαπιστώνουν εάν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής πριν προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησής τους.

Για όσους κριθούν επιλέξιμοι, θα ακολουθήσει η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και η προετοιμασία της ταυτότητας κτιρίου, τα οποία αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Η πλήρης ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης διαδικασίας συμμετοχής στο «Ανακαινίζω».

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