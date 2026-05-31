Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Ποιοι θα λάβουν επιδότηση έως 95%

Μία νέα σημαντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών δρομολογεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανακαίνιση παλαιών κατοικιών που σήμερα παραμένουν κλειστές ή χρήζουν εκτεταμένων παρεμβάσεων, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση, ενισχύοντας έτσι το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δικαιούχοι θα είναι ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικών μέτρων, με τα εισοδηματικά κριτήρια να αναμένεται να είναι διευρυμένα σε σχέση με προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

Προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις κλειστές κατοικίες, καθώς κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης προβλέπεται να προηγηθούν τα ακίνητα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται και μπορούν, μετά την ανακαίνισή τους, να διατεθούν προς ενοικίαση ή πώληση.

Επιδοτήσεις έως και 95%

Η επιδότηση εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως και το 90%-95% του κόστους των εργασιών, με βασικό ύψος χρηματοδότησης έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσό θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας, ενώ το ανώτατο όριο επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι οριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα εισοδηματικά όρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναμένεται να καθοριστούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος από τα αρμόδια υπουργεία.

