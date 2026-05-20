«Ανακαινίζω»: Πότε ξεκινά, ποιους αφορά και ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» των 500 εκατ. ευρώ θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο σε δύο φάσεις και θα επιδοτεί έως 90% τις ανακαινίσεις κατοικιών χτισμένων έως το 1990 με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η πρώτη φάση αφορά κλειστά σπίτια που θα διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο, ενώ η δεύτερη φάση θα καλύπτει ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.
  • Η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 36.000 ευρώ ανά ακίνητο έως 120 τ.μ., καλύπτοντας εργασίες ανακαίνισης και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και παλιών air condition.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια χωρίς παιδιά, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά ανήλικο παιδί, ενώ η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
  • Για ένταξη στο πρόγραμμα, ο ιδιοκτήτης πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της κυριότητας του ακινήτου, το οποίο πρέπει να είναι κλειστό τουλάχιστον 3 χρόνια και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.
Το Σεπτέμβριο και σε δύο στάδια μεταφέρεται το άνοιγμα του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» των 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα παρέχει επιδοτήσεις μέχρι και 90% για επισκευές και ανακαινίσεις σε κατοικίες χτισμένες μέχρι και το 1990 με εισοδηματικά κριτήρια.

Η αναβολή του προγράμματος, το οποίο αναμένονταν να ανοίξει μέσα στον μήνα, οφείλεται στο γεγονός ότι το κλείσιμο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο κανονικά θα έκλεινε στις 2 Ιουνίου, πήρε παράταση για το τέλος Αυγούστου. Αυτό έγινε για να δώσει ένα χρονικό περιθώριο να βρουν το ακίνητο που θέλουν να αγοράσουν και να προλάβουν να υπογράψουν τη σύμβαση δανείων. Τα δάνεια θα εκταμιευτούν από τις εμπορικές τράπεζες με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σκοπός

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα αφορά την επιδότηση ανακαίνισης και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών οι οποίες είτε είναι σήμερα κλειστές είτε ιδιοκατοικούνται, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τις ανακαινίσουν. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καλύπτοντας έως και το 90% του κόστους για ανακαίνιση ή και ενεργειακή αναβάθμιση. Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990. Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό 60% έως 90%, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις με 20% έως 40%, καλύπτοντας περίπου 20%-30% της συνολικής δαπάνης.

Η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. και αφορά κυρίως εργασίες ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Η ενεργειακή αναβάθμιση θα μπορεί να προκύψει και από την αντικατάσταση παλιών air condition, με αντλίες θερμότητας ή και την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Προσιτή στέγη

Με βάση τα όσα είπε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, το πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό για την Ε.Ε. και οι πόροι ύψους 500 εκατ. ευρώ για τ χρηματοδότησή του, προήλθαν από τη μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027, στη νέα προτεραιότητα της Επιτροπής για την προσιτή στέγη. Πρόσθεσε επίσης, ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

* Η πρώτη θα αφορά σπίτια τα οποία σήμερα είναι κλειστά και η επιδότηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής θα έχει μια προϋπόθεση. Το σπίτι να διατεθεί προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 χρόνια με σταθερό ενοίκιο, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά στέγης.

* Στη δεύτερη φάση του το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες με παρόμοιες προϋποθέσεις, με στόχο μελλοντικά να μπορούν να πουληθούν σε καλές τιμές αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την προσφορά κατοικίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα κριτήρια ένταξης

Σύμφωνα με πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα θα υπάρχουν κριτήρια τα οποία είναι σαφώς πιο ρεαλιστικά από αυτά παλαιότερων προγραμμάτων ανακαίνισης. Σε ό,τι αφορά το εισοδηματικά κριτήρια υποψήφιοι για ένταξη θα είναι νοικοκυριά με εισόδημα:

1 Εως και 25.000 ευρώ για τον άγαμο, έως και 35.000 ευρώ για τον έγγαμο χωρίς παιδιά. Για τα ζευγάρια με παιδιά το ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

2 Σε ό,τι αφορά στο κριτήριο της ακίνητης περιουσίας, η συνολική αντικειμενική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ τόσο για τον άγαμο όσο και για ζευγάρια με παιδιά.

3 Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποσοστό ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας του ακινήτου για να μπορεί να κάνει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

4 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ακίνητο είναι οι εξής:

* Να έχει επιφάνεια έως 120 τ.μ.

* Να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.

* Να είναι δηλωμένο ως κλειστό για τουλάχιστον τρία χρόνια.

* Για το νέο πρόγραμμα του 2026, η οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ώστε να εκπληρώνει και το κριτήριο της παλαιότητας.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

