Η καλύτερη ώρα να φάτε ένα μήλο για πέψη, απώλεια βάρους και ωραίο ύπνο

Δεν υπάρχει μία και μοναδική «τέλεια» ώρα για να φάτε μήλο.

Ο χρονισμός μπορεί να αλλάξει ελαφρώς το πόσο χρήσιμο είναι ένα μήλο είναι για την πέψη, τον έλεγχο της όρεξης και την άνεση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γιατί τα μήλα είναι χρήσιμα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας

Ένα ολόκληρο μήλο (με τη φλούδα) παρέχει φυτικές ίνες, νερό, βιταμίνη C και φυτικές ενώσεις όπως κερσετίνη και πηκτίνη. Η πηκτίνη είναι μια διαλυτή φυτική ίνα που βοηθά στην επιβράδυνση της πέψης, υποστηρίζει την κανονικότητα στις κινήσεις του εντέρου και τροφοδοτεί τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ολόκληρα μήλα είναι γενικά πιο χρήσιμα από τον χυμό ή την σάλτσα μήλου. Ο χυμός αφαιρεί μεγάλο μέρος των φυτικών ινών, επομένως είναι λιγότερο χορταστικός και μπορεί να αυξήσει το σάκχαρο στο αίμα πιο γρήγορα.

Η «βέλτιστη» ώρα να φάτε μήλο εξαρτάται από τον στόχο σας

Στόχος Βέλτιστη ώρα κατανάλωσης Αιτιολόγηση Πέψη Πρωί ή ανάμεσα στα γεύματα Οι φυτικές ίνες μπορούν να υποστηρίξουν την τακτική κένωση και τα βακτήρια του εντέρου Απώλεια βάρους 10-30 λεπτά πριν από το γεύμα ή ως σνακ Οι φυτικές ίνες και το νερό βοηθούν στην αύξηση του αισθήματος πληρότητας Καλύτερος ύπνος Νωρίτερα το βράδυ, όχι ακριβώς πριν τον ύπνο Αποφεύγει το φούσκωμα ή τα αέρια που μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο Σταθεροποίηση σακχάρου στο αίμα Μαζί με πρωτεΐνη ή λίπος Ο συνδυασμός επιβραδύνει την πέψη και βελτιώνει τον κορεσμό

Για καλύτερη πέψη: μήλο το πρωί ή ως σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας

Εάν η δυσκοιλιότητα ή η αργή πέψη είναι πρόβλημα για εσάς, το πρωί μπορεί να είναι μια καλή στιγμή για να φάτε ένα μήλο. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην προσθήκη όγκου στα κόπρανα και υποστηρίζουν την κανονικότητα της κένωσης του εντέρου, ειδικά όταν το μήλο τρώγεται με τη φλούδα.

Ωστόσο, τα μήλα δεν χρειάζεται να τρώγονται με άδειο στομάχι. Μερικά άτομα με ευαίσθητη πέψη, παλινδρόμηση ή σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου μπορεί να τα ανέχονται καλύτερα μετά το πρωινό ή ως σνακ στα μέσα του πρωινού.

Για καλύτερη απώλεια βάρους: μήλο λίγη ώρα πριν από τα γεύματα

Τα μήλα μπορούν να υποστηρίξουν τον έλεγχο του βάρους, επειδή είναι χορταστικά με σχετικά λίγες θερμίδες. Η κατανάλωση ενός ολόκληρου μήλου πριν από το μεσημεριανό γεύμα ή το δείπνο μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της πείνας και να διευκολύνει την αποφυγή της υπερκατανάλωσης τροφής.

Το κλειδί είναι το «ολόκληρο μήλο». Ο χυμός μήλου δεν δημιουργεί την ίδια αίσθηση πληρότητας, επειδή δεν έχει τη δομή και τις φυτικές ίνες του φρούτου. Για ένα πιο χορταστικό σνακ, συνδυάστε φέτες μήλου με γιαούρτι, ξηρούς καρπούς, φυστικοβούτυρο ή τυρί.

Για καλύτερο ύπνο: αποφύγετε να τρώτε μήλα πολύ αργά εάν σας προκαλούν φούσκωμα

Τα μήλα δεν αποτελούν αποδεδειγμένο βοήθημα ύπνου. Περιέχουν φυτικές ίνες και φυτικά θρεπτικά συστατικά, που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία, αλλά δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η κατανάλωση ενός μήλου βελτιώνει άμεσα τον ύπνο.

Για μερικούς η κατανάλωση ενός μήλου λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει αέρια, φούσκωμα ή παλινδρόμηση, διότι τα μήλα περιέχουν φρουκτόζη και ζυμώσιμους υδατάνθρακες. Αν θέλετε ένα το βράδυ, φάτε το τουλάχιστον 1-2 ώρες πριν τον ύπνο και παρατηρήστε πώς αντιδρά το σώμα σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα πράσινα μήλα καλύτερα από τα κόκκινα;

Όχι. Διαφορετικές ποικιλίες διαφέρουν ελαφρώς σε γλυκύτητα, οξύτητα και αντιοξειδωτικά, αλλά όλα τα ολόκληρα μήλα μπορούν να ενταχθούν σε μια υγιεινή διατροφή.

Μπορούν τα μήλα να επιδεινώσουν τη δυσκοιλιότητα;

Σπάνια, αλλά μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα σε ορισμένα άτομα. Εάν συμβεί αυτό, δοκιμάστε μικρότερες μερίδες, φάτε τα νωρίτερα μέσα στην ημέρα ή επιλέξτε άλλες πηγές φυτικών ινών.

Είναι αρκετό ένα μήλο για πρωινό;

Συνήθως όχι μόνο του. Συνδυάστε το με πρωτεΐνη ή λίπος, όπως γιαούρτι, αυγά, ξηρούς καρπούς ή βούτυρο ξηρών καρπών, για καλύτερη πληρότητα και πιο σταθερή ενέργεια.

Συμπέρασμα

Η καλύτερη ώρα για να φάτε ένα μήλο εξαρτάται από τον στόχο σας. Τα πρωινά ή τα σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να υποστηρίξουν την πέψη, η κατανάλωση ενός πριν από τα γεύματα μπορεί να βοηθήσει στην αίσθηση πληρότητας και στον έλεγχο του βάρους, ενώ τα μήλα το βράδυ είναι καλύτερο να καταναλώνονται λίγο μακριά από την ώρα του ύπνου εάν το φούσκωμα αποτελεί πρόβλημα για εσάς.

Για μέγιστο όφελος, επιλέξτε ένα ολόκληρο μήλο με τη φλούδα και αντιμετωπίστε το ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Πηγές:

verywellhealth.com

harvard.edu

usda.gov

monashfodmap.com