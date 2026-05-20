Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Τελικός Europa League με... ελληνικό ενδιαφέρον - Η ώρα και το κανάλι

Στην Κωνσταντινούπολη, μία από τις Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα πρόκειται να γράψει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Οι δυο τους έφτασαν μετά από έναν πολύμηνο μαραθώνιο -ανάμεσα στις 53 ομάδες που ξεκίνησαν στη διοργάνωση- στον μεγάλο τελικό του Europa League, διεκδικώντας απόψε (20/5-22:00) το τρόπαιο στο Besiktas Park.

Η νικήτρια εξασφαλίζει φυσικά παρουσία στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, στην Red Bull Arena στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας στις 12 Αυγούστου, αλλά και συμμετοχή στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν.

Ερυθρόλευκο ενδιαφέρον

Ένας τελικός που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό αφού υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον βοηθήσει να βρεθεί από τον 2ο στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League 2026/27.

Για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί η Άστον Βίλα να κατακτήσει το τρόπαιο, αλλά και να καταταγεί τέταρτη στην Premier League. Θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά την τελευταία αγωνιστική (24/5) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ που είναι τρεις βαθμούς πίσω της -και με πλεονέκτημα στην ισοβαθμία- θα υποδεχθεί την Μπρέντφορντ.

Ιστορική στιγμή για τη Φράιμπουργκ

Η Φράιμπουργκ απέχει ένα παιχνίδι από την κατάκτηση του πρώτου της μεγάλου τροπαίου, με την καλύτερη εμφάνισή της στο Europa League πριν από αυτή τη σεζόν, μια συμμετοχή στους «16» στις αγωνιστικές περιόδους 2022/23 και 2023/24. Μετά την έβδομη θέση στη League phase, δεν έχει σταματήσει να σκοράρει στα νοκ άουτ, σκοράροντας τρεις ή περισσότερες φορές σε τέσσερα από τα έξι παιχνίδια της, νικώντας την Γκενκ, τη Θέλτα και την Μπράγκα.

Μια ήττα στα πέναλτι από τη Λειψία στέρησε στη Φράιμπουργκ τον θρίαμβο του Κυπέλλου Γερμανίας το 2021-22. Έκτοτε, έχει επίσης φτάσει δύο φορές στον ημιτελικό του εγχώριου κυπέλλου. Αυτό περιλαμβάνει μια άλλη οδυνηρή ήττα από τη Στουτγάρδη τον περασμένο μήνα, όπου οι παίκτες του Σούστερ ηττήθηκαν με γκολ στο 119ο λεπτό.

Οι «Βραζιλιάνοι από το Μπράισγκαου» του Γιούλιαν Σούστερ ολοκλήρωσαν τη σεζόν της στην Μπουντεσλίγκα προκρίνοντας το Conference League με μια μεγάλη νίκη επί της τρίτης στην κατάταξη Λειψίας.

Η κατάκτηση του Europa League θα την προωθήσει στο Champions League, κάτι που θα σφραγίσει την πρώτη της συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Γιούλιαν Σούστερ έπρεπε να προσαρμόσει την αγαπημένη του ενδεκάδα στα τέλη της σεζόν, αφού ο Ιάπωνας επιθετικός Γιούιτο Σουζούκι- έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πορείας της Φράιμπουργκ στο Europa League- υπέστη κάταγμα στην κλείδα, αλλά κατά τα άλλα όλοι είναι διαθέσιμοι.

Διεκδικεί τρόπαιο μετά από 44 χρόνια η Άστον Βίλα

Για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, η Άστον Βίλα βρίσκεται στα πρόθυρα της ευρωπαϊκής δόξας.

Ο προπονητής Ουνάι Έμερι και η ομάδα του έχουν ήδη ανακαλέσει το πνεύμα του θριάμβου του συλλόγου το 1982 στο παλιό Κύπελλο Πρωταθλητριών φτάνοντας στον τελικό του Europa League φέτος.

Μαζί με την καθοδήγηση του Τζον ΜακΓκιν, τη δημιουργικότητα του Μόργκαν Ρότζερς και τα γκολ του Όλι Γουάτκινς, αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο δυνατό σημείο της Βίλα είναι ο προπονητής της, Ουνάι Έμερι.

Ο Ισπανός προπονητής είναι ο κυρίαρχος του Europa League, έχοντας κερδίσει τέσσερις φορές ως προπονητής (τρεις φορές με τη Σεβίλη και μία με τη Βιγαρεάλ) και τώρα έχει φτάσει στον τελικό του έξι φορές με τέσσερις διαφορετικούς συλλόγους τα τελευταία 12 χρόνια. Ωστόσο, ο Ισπανός δεν έχει ακόμη κατακτήσει τρόπαια ως προπονητής της Άστον Βίλα.

Αφού κέρδισε επτά από τα οκτώ παιχνίδια της League phase και τερμάτισε δεύτερη, έκτοτε έχουν ξεπεράσει τη Λιλ, την Μπολόνια και τη Νότιγχαμ Φόρεστ στους νοκ άουτ γύρους.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι η φυσική κατάσταση του Αμαντού Ονάνα, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί από τότε που κουτσαίνοντας αποχώρησε λόγω προβλήματος στη γάμπα στον πρώτο ημιτελικό.

Να σημειωθεί ότι η Άστον Βίλα έχασε όλους τους μεγάλους εγχώριους τελικούς κυπέλλου στους οποίους συμμετείχε στον 21ο αιώνα, αλλά έχει ήδη εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Champions League μετά από μια κυρίαρχη νίκη επί της περσινής νικήτριας της Premier League, Λίβερπουλ.

* Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ έχει οριστεί για αυτόν τον αγώνα. Ο Γάλλος σφύριξε τη νίκη της Ισπανίας επί της Αγγλίας στο Olympiastadion στο τελευταίο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η ώρα και το κανάλι

Ο τελικός του Europa League Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από το COSMOTE Sport 1 HD, όσο και από τον ΑΝΤ1.