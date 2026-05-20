Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στην Ύδρα

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το πρωί της Τετάρτης (20/5) στις 06:11, σε υποθαλάσσια περιοχή, μεταξύ Αργολίδας και Ύδρας

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 14,8 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά της Ύδρας.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 15 χλμ., και επίκεντρο τα 12 χλμ. νότια του Πόρου.