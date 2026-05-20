Παρουσιαστές στην αναμονή: Ποιοι περιμένουν τις σημαντικές αποφάσεις των καναλιών;

Με ενδιαφέρουσες συζητήσεις, καραμπόλες, αποχωρήσεις και μεταγραφές, έχει ξεκινήσει η πιο «καυτή» περίοδος για τη μικρή οθόνη. Είναι η εποχή κατά την οποία τα στελέχη των καναλιών συναντιούνται με τους τηλεαστέρες, είτε για να ανανεώσουν συμφωνίες είτε για να ακουστούν διαφωνίες και έντονοι προβληματισμοί.

Έτσι, κάποιοι εκ των παρουσιαστών βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας τις τελικές αποφάσεις και τις οριστικοποιήσεις. Το πρόσωπο, που συζητιέται έντονα, είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι γνωστό ότι το συμβόλαιό του τελειώνει, με την πρόθεση των αντενικών να είναι η συνέχεια της συνεργασίας. Όμως, το μεγάλο αγκάθι του μπάτζετ και των οικονομικών «πληγώνει» τον παρουσιαστή που θέλει να διασφαλίσει συγκεκριμένα πράγματα. Ο Γιώργος Λιάγκας δεν σταματά να πετά υπονοούμενα στη διάρκεια του «Πρωινού» λέγοντας πριν από κάποιες ημέρες: «Δεν έχω ακόμα καταλήξει, δεν έχω ακόμα μια συμφωνία με τον ΑΝΤ1 και δεν ξέρω τι θα κάνω»… «Εγώ που ‘χω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση. Δεν ξέρω… Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά. Λοιπόν… Δεν μιλάω για τα οικονομικά των συνεργατών μου, δεν ξέρω πόσα παίρνετε. Ειλικρινά σας μιλάω! Όμως μπορώ να πω ότι “παιδιά, για να γίνει αυτή η εκπομπή, το μπάτζετ, το minimum που πρέπει να ‘ναι για να βγάζει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, να είναι αυτό!”. Ε, το ‘χω κατακτήσει μετά από 30 χρόνια δουλειάς, να μπορώ να διεκδικώ ένα αξιοπρεπές μπάτζετ για τους ανθρώπους που θα δουλεύουν δίπλα μου», είχε τονίσει με νόημα.

Ο Γιώργος Λιάγκας

Σε πιο ευνοϊκή συνθήκη μπορεί να βρίσκεται η Φαίη Σκορδά η οποία έχει το περιβόητο +1 στο συμβόλαιό της, όμως το θέμα του μπάτζετ επίσης την απασχολεί. Η παρουσιάστρια, όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στο «Buongiorno» στο MEGA, όμως έχει ζητηθεί μία μείωση στον οικονομικό προϋπολογισμό του μαγκαζίνο που πρέπει να οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, κάποιοι εκ των πιο σημαντικών συνεργατών της, όπως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Κατερίνα Ζαρίφη, έχουν δεχτεί κρούσεις και από άλλα κανάλια.

Η Φαίη Σκορδά

Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του STAR, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου αναμένουν το τι θα συμβεί. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι καλές, όμως από το μυαλό των στελεχών είχε περάσει η σκέψη για ανανέωση στην πρωινή ζώνη. Πλέον, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά και μένει να δούμε το αν το δίδυμο της ψυχαγωγίας θα παραμείνει σταθερό στη θέση του και την επόμενη χρονιά. Στο ίδιο μετερίζι, ενδιαφέρον έχουν και οι αποφάσεις που αφορούν στη Ζήνα Κουτσελίνη. Τα ραντεβού πλησιάζουν και η σιδηρά κυρία του κοινωνικού ρεπορτάζ θα διαπραγματευτεί το μέλλον της, έπειτα από μία δύσκολη τηλεοπτική σεζόν όπου τα νούμερα δεν ήταν με το μέρος της.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου

Στον ΣΚΑΪ, τα βλέμματα πέφτουν πάνω στον Κώστα Τσουρό. Η μεσημεριανή του εκπομπή, μετά από πολλές αλλαγές και «περικοπές», φτάνει στο τέλος της και ο παρουσιαστής θα πρέπει να συζητήσει με τα στελέχη ποια θα είναι η συνέχεια. Έχοντας συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, θα πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο φορμάτ που θα εξυπηρετεί τόσο τις επιθυμίες του ίδιου όσο και τις ανάγκες του καναλιού. Δύσκολη εξίσωση, αλλά «κοντός ψαλμός αλληλούια»!

Ο Κώστας Τσουρός

Διαβάστε επίσης