Από τον καρχαρία φάντασμα στο σαρκοβόρο σφουγγάρι - Τι είναι κρυμμένο στα βάθη των ωκεανών

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν συνεχώς οικοσυστήματα γεμάτα με ασυνήθιστα, συχνά εντελώς αλλόκοτα είδη.

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βαθιά στον ωκεανό κρύβεται ένα σκουλήκι που ζει μέσα σε ένα γυάλινο κάστρο, ένας μυστηριώδης καρχαρίας φάντασμα και ένα σαρκοφάγο σφουγγάρι που μοιάζει με μπάλα θανάτου.

Αυτά είναι μόνο τρία από τα 1.121 άγνωστα μέχρι πρότινος είδη που εντοπίστηκαν στους ωκεανούς του πλανήτη κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, όπως ανακοινώθηκε από το Ocean Census, μια παγκόσμια προσπάθεια χαρτογράφησης της θαλάσσιας ζωής στην οποία συμμετέχουν πάνω από 1.000 ερευνητές από 85 χώρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια αύξηση της τάξης του 54% στις ετήσιες ταυτοποιήσεις, σύμφωνα με τον οργανισμό που μετρά τρία χρόνια ζωής και διοικείται από το Nippon Foundation της Ιαπωνίας και το Nekton, ένα ινστιτούτο εξερεύνησης των ωκεανών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα θαλάσσιο στυλό που ανακαλύφθηκε στις Νότιες Νήσους Σάντουιτς, στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. Το δείγμα αυτό υποβάλλεται σε γενετική ανάλυση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακριβής εξελικτική του καταγωγή.

Ο ωκεανός αποτελεί ένα από τα λιγότερο γνωστά οικοσυστήματα της Γης, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τη βαθιά θάλασσα. Κάποτε κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι ελάχιστη ζωή θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε τόσο ακραία περιβάλλοντα. Ομως, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν συνεχώς οικοσυστήματα γεμάτα με ασυνήθιστα, συχνά εντελώς αλλόκοτα είδη.

Η υποθαλάσσια ζωή έρχεται αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καθώς τα νερά θερμαίνονται, αλλά και λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η ρύπανση από τη βιομηχανία και τη γεωργία.

Η μάχη με τον χρόνο στα βάθη των θαλασσών

Η πρόθεση για εξόρυξη ορυκτών από τον πυθμένα των ωκεανών, μια προοπτική που φαίνεται να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην πραγματικότητα, συνιστά ακόμα έναν τεράστιο κίνδυνο. Με πολλά είδη να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν προτού καν καταγραφούν, βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να κατανοήσουμε και να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζωή, όπως εξήγησε η Michelle Taylor, επικεφαλής του επιστημονικού τμήματος του Ocean Census.

Οι επιστήμονες του οργανισμού πραγματοποίησαν 13 αποστολές σε μερικές από τις λιγότερο εξερευνημένες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας, σε βάθος περίπου 2.600 ποδιών κάτω από την επιφάνεια, ανακάλυψαν ένα νέο είδος πολύχαιτου δακτυλιοσκώληκα που ζει μέσα σε ένα γυάλινο σφουγγάρι. Το συγκεκριμένο σφουγγάρι διαθέτει έναν ημιδιαφανή σκελετό που μοιάζει με πλέγμα, το αποκαλούμενο γυάλινο κάστρο, φτιαγμένο από διοξείδιο του πυριτίου, το οποίο αποτελεί το κύριο συστατικό του γυαλιού. Το σφουγγάρι και το σκουλήκι έχουν αναπτύξει μια συμβιωτική σχέση, κάτι που σημαίνει ότι ωφελούνται και τα δύο. Κι όμως, το σκουλήκι προστατεύεται βρίσκοντας καταφύγιο στο γυάλινο κάστρο, μια σταθερή δομή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ενώ ως αντάλλαγμα απομακρύνει τα δυνητικά επιζήμια υπολείμματα από την επιφάνεια του σφουγγαριού.

Ένας σκώληκας που ονομάζεται «γυάλινο κάστρο», τον οποίο ανακάλυψαν επιστήμονες στην Ιαπωνία.

Στην Αυστραλία, οι ερευνητές εντόπισαν ένα είδος χίμαιρας, γνωστό ως καρχαρίας φάντασμα, σε βάθος περίπου 2.700 ποδιών. Αυτά τα ψάρια είναι μακρινοί συγγενείς των καρχαριών και των σαλαχιών, έχοντας διαχωριστεί από αυτά τα είδη πριν από σχεδόν 400 εκατομμύρια χρόνια.

Η χίμαιρα, γνωστή και ως «καρχαρίας-φάντασμα», που εντοπίστηκε στο Θαλάσσιο Πάρκο της Θάλασσας των Κοραλλίων, στην Αυστραλία.

Στο Τιμόρ-Λέστε, οι επιστήμονες βρήκαν ένα είδος σκουληκιού κορδέλας με μήκος μία ίντσα και έντονες πορτοκαλί ρίγες, στοιχείο που μαρτυρά τις ισχυρές χημικές του άμυνες. Οι τοξίνες που παράγουν αυτά τα σκουλήκια εξετάζονται ήδη ως πιθανές θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη σχιζοφρένεια.

Ο σκώληκας που βρέθηκε στο Ανατολικό Τιμόρ. Απογραφή Ωκεανών

Η γραφειοκρατία της επιστήμης και η προστασία των ειδών

Στην περιοχή North Trench των Νότιων Νήσων Σάντουιτς, ένα σύμπλεγμα ακατοίκητων νησιών στο νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, οι επιστήμονες εντόπισαν ένα σαρκοφάγο σφουγγάρι, μια μπάλα θανάτου, σε βάθος σχεδόν 12.000 ποδιών. Το συγκεκριμένο είδος είναι καλυμμένο με μικροσκοπικά άγκιστρα που μοιάζουν με βέλκρο, με τα οποία παγιδεύει καρκινοειδή που παρασύρονται από τα θαλάσσια ρεύματα. Στη συνέχεια, το σφουγγάρι τα τυλίγει και τα χωνεύει.

Το σαρκοφάγο σφουγγάρι «σφαίρα του θανάτου».

Το κατά πόσο όλα αυτά τα είδη είναι εντελώς νέα για την επιστήμη είναι κάτι που μπορεί να απαιτήσει χρόνο για να διευκρινιστεί πλήρως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του Ocean Census, μεσολαβούν κατά μέσο όρο 13,5 χρόνια ανάμεσα στην ανακάλυψη ενός είδους και την επίσημη περιγραφή του στην επιστημονική βιβλιογραφία. Για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, ο οργανισμός αναγνωρίζει την κατάσταση του ανακαλυφθέντος ως μια επιστημονική βαθμίδα που μπορεί να καταγραφεί άμεσα στη βάση δεδομένων του για τα θαλάσσια είδη. Μόλις ένας ειδικός επικυρώσει μια ανακάλυψη, μπορεί να την καταχωρίσει σε μια πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ocean Census, με αυτόν τον τρόπο το είδος γίνεται αμέσως ορατό στην επιστημονική κοινότητα και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η Tammy Horton, ερευνητική επιστήμονας στο Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε ότι μερικές φορές ένα είδος που θεωρείται νέο για την επιστήμη αποδεικνύεται ότι δεν είναι μετά από λεπτομερή εξέταση, αν και συμπλήρωσε πως δεν θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Η επίσημη διαδικασία περιγραφής παραμένει ουσιαστική. Επιβεβαιώνει τη μοναδικότητα και παρέχει το διαβατήριο για το νέο είδος, την επίσημη καταγραφή του, όπως δήλωσε στο CNN. Χωρίς αυτό το επίσημα αναγνωρισμένο όνομα, το είδος ουσιαστικά δεν υφίσταται για την επιστήμη, άρα ούτε και για την πολιτική, καθώς τα ανώνυμα είδη δεν μπορούν να προστατευτούν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το σημαντικό είναι πως οι επιστήμονες συνεχίζουν κάθε χρόνο να κάνουν πολυάριθμες ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις ειδών σε ολόκληρο τον παγκόσμιο ωκεανό και σε όλα τα βάθη. Το Ocean Census επιθυμεί οι ανακαλύψεις αυτές να αποτελέσουν το έναυσμα για δράση με σκοπό την προστασία της θαλάσσιας ζωής, η οποία έχει τεράστια οικολογική, επιστημονική και οικονομική αξία, ζητώντας παράλληλα περισσότερες επενδύσεις στις προσπάθειες εντοπισμού νέων ειδών.

Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια αναζητώντας ζωή στον Άρη ή πηγαίνοντας στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, δήλωσε ο Oliver Steeds, διευθυντής του Ocean Census. Η ανακάλυψη της πλειονότητας της ζωής στον δικό μας πλανήτη, στον δικό μας ωκεανό, κοστίζει ένα κλάσμα αυτού του ποσού. Το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά αν έχουμε την πολυτέλεια να μην το κάνουμε.

