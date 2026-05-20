Αγρίνιο: 6χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ανήλικους για να τον ληστέψουν

Ένας από τους φερόμενους δράστες πέρασε από το σημείο και αναγνωρίστηκε από το παιδί, αλλά απομακρύνθηκε όταν επιχείρησε να τον προσεγγίσει ο καταστηματάρχης.

Ένα νέο περιστατικό που αναδεικνύει την ανησυχητική διάσταση της παραβατικότητας σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες καταγράφηκε στο Αγρίνιο, έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη περιπτέρου.

Σύμφωνα με τα agriniopress.gr, ένα παιδί Ρομά ηλικίας 6 ετών φέρεται να δέχθηκε επίθεση και απόπειρα ληστείας από ελαφρώς μεγαλύτερους ανηλίκους Ρομά. Κατά την καταγγελία, οι δράστες φέρονται να απείλησαν το παιδί με αιχμηρό αντικείμενο, προκειμένου να του αποσπάσουν χρήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί, το οποίο είχε προηγουμένως επισκεφθεί το περίπτερο για αγορές, επέστρεψε σε εμφανή κατάσταση πανικού, κλαίγοντας και κρατώντας ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ. Όπως φέρεται να είπε στον ιδιοκτήτη, λίγα μέτρα πιο μακριά το είχαν προσεγγίσει άλλοι ανήλικοι, περίπου 8 ετών, οι οποίοι του είχαν στήσει ενέδρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ανήλικοι το ακινητοποίησαν, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να έβγαλε μαχαίρι για να το εκφοβίσει. Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου φρόντισε να ηρεμήσει το παιδί και το κράτησε κοντά του μέχρι να εντοπιστούν οι συγγενείς του, οι οποίοι το αναζητούσαν.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας από τους φερόμενους δράστες πέρασε από το σημείο, με το παιδί να τον αναγνωρίζει. Όταν ο καταστηματάρχης επιχείρησε να τον πλησιάσει, ο ανήλικος απομακρύνθηκε τρέχοντας.

