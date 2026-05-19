Αγρίνιο: Καταδίκες στο Εφετείο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόκειται για την υπόθεση με τα παράνομα δηλωθέντα βοσκοτόπια μοναστηριού στα Κύθηρα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Το Εφετείο Αγρινίου καταδίκασε 38 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και χρήση πλαστών εγγράφων σχετικά με βοσκοτόπια της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγίου.
  • Οι ποινές φυλάκισης κυμαίνονται από 11 έως 20 μήνες με ανασταλτικό αποτέλεσμα, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι κυρίως κτηνοτρόφοι και δύο πρώην υπάλληλοι του ΚΥΔ Αγρινίου.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020, που έδειξαν ότι 15.000 στρέμματα στα Κύθηρα δηλώθηκαν παράνομα ως ιδιοκτησία της Μονής.
  • Τα πλαστά συμβόλαια που χρησιμοποιήθηκαν περιείχαν ψεύτικες σφραγίδες και υπογραφές της Μονής, διαφέρουν δε από τα νόμιμα συμβόλαια που η Μονή έχει συνάψει με αγρότες.
  • Η υπόθεση αφορά τα έτη 2018 και 2019 και δεν σχετίζεται με τις πρόσφατες έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα (18/5) σε δεύτερο βαθμό στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου η εκδίκαση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβαν δεκάδες κτηνοτρόφοι και ιδιώτες από την περιοχή του Αγρινίου, δηλώνοντας εκτάσεις Μοναστηριού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου, τόσο στο Αίγιο όσο και στα Κύθηρα.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καταδίκασε όλους τους κατηγορούμενους για την πράξη της χρήσης πλαστών εγγράφων – συμφωνητικών μίσθωσης μέσω ΚΥΔ του Αγρινίου με την Ιερά Μονή καθώς και για την πράξη της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και οι 38 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους κτηνοτρόφοι από την Δημοτική Ενότητα Στράτου καθώς και δύο πρώην υπάλληλοι του ΚΥΔ Αγρινίου, κρίθηκαν ένοχοι με συνολικές ποινές φυλάκισης από 11 έως 20 μήνες, με ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με τις πρόσφατες αποκαλύψεις και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιας και είναι προγενέστερη.

Πρωτόδικα, τον Νοέμβριο του 2025, οι «38» είχαν καταδικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου σε ποινές φυλάκισης μικρότερες των δυο ετών με αναστολή, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και χρήση πλαστών εγγράφων για τα έτη 2018 και 2019.

Η δίκη διεξήχθη σε δεύτερο βαθμό σε σύντομο χρονικό διάστημα επειδή τα αδικήματα που διαπράχθηκαν το 2018, που ήταν και τα περισσότερα, οδηγούνταν σε παραγραφή στο τέλος του έτους.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται χάρη στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην επικράτεια το 2020. Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του Οργανισμού για την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ και τη μερική οπισθοχώρηση τότε του ΥΠΑΑΤ, οι ελεγκτές του Οργανισμού προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους όσον αφορά την εγκυρότητα των ιδιωτικών μισθωτηρίων.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, αποκαλύφθηκε ότι περίπου 15.000 στρέμματα στα Κύθηρα είχαν δηλωθεί ως ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγίου, η οποία εμφανιζόταν να τα έχει μισθώσει σε δεκάδες αγρότες περιοχών του Αγρινίου. Με λίγα λόγια, εκτάσεις, που μέχρι το 2019 δηλώνονταν ως κοινοτικοί βοσκότοποι, στα παράλια κυρίως των Κυθήρων, εν ριπή οφθαλμού μετατράπηκαν σε ιδιοκτησία της Μονής, σύμφωνα με ρεπορτάζ εκείνης της περιόδου.

Όπως είχε αποκαλύψει τότε στην «Ύπαιθρο Χώρα» ο δικηγόρος της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, για το έτος 2019, συνολικά 26 συμβόλαια, που εμφανίστηκαν στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφεραν την πλαστή σφραγίδα της Μονής και την εξίσου πλαστή υπογραφή του Αρχιμανδρίτη. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα συμβόλαια αυτά είχαν διαφορετική όψη, σύνταξη και πιστοποίηση σε σχέση με τα αυθεντικά, που έχει κατά καιρούς συνάψει η Μονή με αγρότες για τις νόμιμες εκτάσεις της, οι οποίες και βρίσκονται πέριξ του κτηρίου της, δηλαδή στο Αίγιο.

Με πληροφορίες από agriniopress.gr

