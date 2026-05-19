«Τροφή για Συζήτηση»: Η νέα σειρά vidcast/podcast του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας. Δεν αφορά μόνο στη διατροφή ή το σωματικό βάρος αλλά συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, τις συνήθειες της οικογένειας, τη σωματική δραστηριότητα, την ψυχολογία και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ζήτημα, το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF παρουσιάζουν τη νέα σειρά vidcast/podcast «Τροφή για Συζήτηση», η οποία είναι διαθέσιμη μέσα από το YouTube κανάλι της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας και το Spotify.

Η σειρά αποτελείται από έξι αυτοτελή επεισόδια, με παρουσιαστές την Τζένη Μελιτά και τον Απόστολο Μαγγηριάδη, και προσεγγίζει το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, προσωπικές εμπειρίες και άμεσο, κατανοητό λόγο. Στόχος είναι να φέρει πιο κοντά την επιστήμη, την πολιτεία και την καθημερινότητα των οικογενειών δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συζήτησης και ενημέρωσης.

Στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκονται η ισορροπημένη διατροφή, η σημασία της τακτικής σωματικής δραστηριότητας και της κίνησης, αλλά και η ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν ζητήματα βάρους και των οικογενειών τους. Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε διαφορετική θεματική με στόχο το περιεχόμενο να είναι χρήσιμο, εύκολα προσβάσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο στην καθημερινή ζωή.

Στη σειρά συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, επιστήμονες και γνωστές προσωπικότητες προσεγγίζοντας το θέμα από διαφορετικές οπτικές. Ανάμεσά τους η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Εμμανουέλλα Μαγριπλή, η Παιδοενδοκρινολόγος Δώρα Σπυροπούλου, ο Παραολυμπιονίκης και Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως της UNICEF Αντώνης Τσαπατάκης, ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Διατροφολόγος Άννα Κοκκινοπούλου και ο chef Γιώργος Τσούλης.

Οι θεματικές των επεισοδίων κινούνται γύρω από την πρόληψη, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, τη σημασία της αυτοεκτίμησης, τον ρόλο της άσκησης, αλλά και τις πραγματικές εμπειρίες που αναδεικνύουν την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος.

Η νέα σειρά vidcast/podcast υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, αποτελώντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, που υλοποιείται σε όλη τη χώρα με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας μέσα από την ενίσχυση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και της σωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0-17 ετών και τις οικογένειές τους, παρέχοντας δωρεάν:

διατροφική παρακολούθηση από διαιτολόγους – διατροφολόγους,

συμβουλευτικές υπηρεσίες από παιδιάτρους,

εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία,

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για γονείς και παιδιά.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το «Τροφή για Συζήτηση», η Εθνική Δράση επιδιώκει να ενισχύσει την ενημέρωση, να καλλιεργήσει θετικές συνήθειες από μικρή ηλικία και να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Μάθετε περισσότερα για τη νέα σειρά vidcast/podcast εδώ: https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/podcasts-vidcasts/