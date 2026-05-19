Μάγδα Τσαγγάνη: «Έμεινα 20 μέρες στο νοσοκομείο» - Η περιπέτεια υγείας και η μάχη για την αποζημίωση

Τη δική της δύσκολη προσωπική περιπέτεια περιέγραψε η Μάγδα Τσαγγάνη, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA. Η ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στο σοβαρό ατύχημα που είχε το Πάσχα στην Αίγινα, όσο και στη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία που βιώνει μετά την καταστροφή του σπιτιού της από φωτιά, τέσσερα χρόνια μετά το περιστατικό.

Το ατύχημα στην Αίγινα

Η ηθοποιός υπέστη κάταγμα στο ισχίο όταν έπεσε κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα στην Αίγινα. «Πάω καλύτερα. Πιστεύω στο μέλλον, να προσέχω περισσότερο. Δυο μέρες περπατάω μέσα στο σπίτι χωρίς το “π”. Έμεινα περίπου 20 μέρες στο νοσοκομείο γιατί με πρόσεξε ο γιατρός μου».

Η ίδια μίλησε με συγκίνηση για τη στήριξη που δέχθηκε από συναδέλφους της στον χώρο του θεάτρου. «Με έχουν στηρίξει πολλοί ηθοποιοί, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου, πολλοί».

«Σε έναν μήνα θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση»

Η Μάγδα Τσαγγάνη εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της υγείας της, σημειώνοντας πως η αποκατάσταση εξελίσσεται καλύτερα απ’ όσο περίμενε.

«Σε ένα μήνα θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, παίρνω φάρμακα και πάω πολύ καλά. Δεν περίμενα πως θα περπατούσα άνετα τόσο γρήγορα».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η κατάστασή της δεν της επιτρέπει ακόμη να παραστεί στη δίκη που αφορά την αποζημίωση για το σπίτι της.

Η μάχη για την αποζημίωση μετά τη φωτιά

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως εδώ και τέσσερα χρόνια περιμένει αποζημίωση για το σπίτι της που κάηκε, ενώ όλο αυτό το διάστημα αναγκάζεται να μένει σε ενοίκιο.

«Ωστόσο δυστυχώς δεν μπορώ να πάω στη δίκη για την αποζημίωση του σπιτιού. Γίνανε όλα στάχτη, από ανεγκέφαλους δολοφόνους. Δεν ξέρω κι εγώ τι ζητάω; Μία μεγάλη αποζημίωση; Τι να πω».

Η ίδια έχει αναφερθεί και στις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στην τραγωδία. «Δεν επιτρεπόταν να έχεις φιάλες υγραερίου στο κατάστημα όταν υπάρχουν σπίτια τριγύρω και σχολεία».

«Αυτό που με κρατάει στη ζωή είναι οι άνθρωποι γύρω μου»

Παρά τις δυσκολίες, η Μάγδα Τσαγγάνη τόνισε πως δύναμή της παραμένουν οι άνθρωποι που τη στηρίζουν.

«Αυτό που με κρατάει στη ζωή και δεν χάνω τη δύναμή μου είναι οι άνθρωποι που υπάρχουν γύρω μου».

