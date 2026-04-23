Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω χρήματα»

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, 13 ημέρες μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε λόγω ενός ατυχήματος στο πόδι της.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ανέφερε ότι δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει το κέντρο αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα η Μάγδα Τσαγγάνη σημείωσε: «Ήμουν στην Αίγινα, το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι η κατάστασή μου ήταν σοβαρή και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω στην Αθήνα ή στον Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό τη Δευτέρα του Πάσχα. Μου είπαν ότι πρέπει να πάω για ένα μήνα σε κέντρο αποκατάστασης, αλλά δεν έχω τα χρήματα. Σηκώνομαι με το “πι” και περπατάω, αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας. Ήρθαν πολλοί συνάδελφοί μου να με δουν. Πρώτα απ’ όλα τα αδέλφια μου, ο Σωτήρης Τζεβελέκος και η Εύη Θεοχάρη. Με πήρε και η Άννα Φόνσου τηλέφωνο αν χρειάζομαι κάτι, να της το πω. Της είπα ότι δεν χρειάζομαι τίποτα».

