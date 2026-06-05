Σαν σήμερα 5 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1752 - Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, με το πείραμά του με το χαρταετό και το κλειδί, αποδεικνύει, ότι η αστραπή είναι ηλεκτρισμός.
- 1783 - Τα αδέρφια Ζοζέφ και Ζακ Μονγκολφιέ πραγματοποιούν την πρώτη πτήση αερόστατου με ζεστό αέρα φτάνοντας στα 1500 πόδια ύψος.
- 1925 - Πεθαίνει ο οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821, Οδυσσέας Ανδρούτσος
- 1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κηρύσσουν τον πόλεμο στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.
- 1947 - Αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που βοήθησε στην ανοικοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου.
- 1968 - Ο Αμερικανός υποψήφιος πρόεδρος Ρόμπερτ Κένεντι (RFK) πυροβολείται σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες από τον Παλαιστίνιο Σιρχάν Σιρχάν. Ο Κένεντι πεθαίνει την επόμενη μέρα.
- 2004 - Πεθαίνει ο Ρόναλντ Ρήγκαν. Ήταν ηθοποιός και στη συνέχεια διετέλεσε 40ός πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1981 έως το 1989
- 2012 - Πεθαίνει ο ηθοποιός, Αθηνόδωρος Προύσαλης,
- 2023 - Πεθαίνει ο αθλητικός δημοσιογράφος, Γιώργος Γεωργίου
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