Σαν σήμερα 5 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο ηθοποιός Ρόναλντ Ρήγκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λος Άντζελες, στις 4 Ιανουαρίου 1965, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα .

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