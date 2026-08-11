Άρτα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κομπότι - Ξεκίνησε κοντά σε παλιά χωματερή

Snapshot Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Κομπότι και έκαψε δασική βλάστηση.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Η φωτιά ξεκίνησε κοντά σε παλιά χωματερή, όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά και πριν από δύο εβδομάδες.

Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς αναλαμβάνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Κομπότι της Άρτας.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα. Επίσης, ρίψεις νερού πραγματοποίησαν τέσσερα αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, η φωτιά ξεκίνησε κοντά σε σημείο όπου λειτουργούσε παλιά χωματερή. Μάλιστα, στο σημείο είχε δημιουργηθεί φωτιά και πριν από δύο εβδομάδες.

Την έρευνα για τα αίτια της φωτιάς διεξάγει τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

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