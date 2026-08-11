«Σαν να πέφτεις από ψηλά, όταν κοιμάσαι» - Τι είπε ο παίκτης για τον τραυματισμό στον πανηγυρισμό

Snapshot Ο Τζέϊσι Μαρανιάο τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο όταν έπεσε σε καταπακτή κατά τους πανηγυρισμούς για γκολ που τελικά ακυρώθηκε από το VAR.

Ο παίκτης παραδέχτηκε ότι παρασύρθηκε από τη χαρά και δεν θυμόταν την ύπαρξη της τάφρου στο γήπεδο Couto Pereira.

Παρά τον τραυματισμό, ο Μαρανιάο συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι το ημίχρονο πριν αντικατασταθεί.

Το περιστατικό παρομοιάστηκε από τον ίδιο με την αίσθηση της πτώσης από ψηλό κτήριο.

Παρόμοιο ατύχημα είχε συμβεί και το 2014 σε άλλο παίκτη της ίδιας ομάδας, τον Τζόελ. Snapshot powered by AI

Ο Τζέϊσι Μαρανιάο, αρχηγός της βραζιλιάνικης Κοριτίμπα σόκαρε τους πάντες με τον τραυματισμό του, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του για ένα γκολ που σημείωσε και το οποίο μάλιστα, ακυρώθηκε από το VAR!

Ο Μαρανιάο δήλωσε ότι «παρασύρθηκε» όταν πήδηξε μέσα στην καταπακτή και τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού. «Σκόραρα το γκολ και ήθελα να το γιορτάσω με τη γυναίκα μου επειδή είναι έγκυος», είπε ο 29χρονος Μαρανιάο, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης Globo.

«Αλλά μετά θυμήθηκα ότι ήταν το πρώτο μου γκολ στο γήπεδο Couto Pereira και ήθελα επίσης να το γιορτάσω με τους οπαδούς, αλλά δεν θυμόμουν ότι υπήρχε τάφρος εκεί» είπε αρχικά.

Για το αίσθημα που ένιωσε όταν η προσγείωση... άργησε να έρθει, την παρομοίωσε με το «όταν ονειρεύεσαι και πέφτεις από ένα κτήριο; Έτσι ακριβώς ήταν...».

Ο Μαρανιάο πήδηξε πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου κι έπεσε μέσα στο άνοιγμα που οδηγεί στις σκάλες για τα αποδυτήρια του Estadio Couto Pereir.Το γκολ του, ωστόσο, ακυρώθηκε ως οφσάιντ από το VAR και η χαρά πήγε... περίπατο.

Ο Μαρανιάο έπαιξε το υπόλοιπο του ημιχρόνου, παρά τον τραυματισμό του στο πόδι, και έγινε αλλαγή μετά το ημίχρονο.

https://www.instagram.com/p/Db2NqlUgHr3/

«Λύγισα το πόδι μου εκεί. Πονάει λίγο, αλλά είμαι καλά», είπε , σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Οι κεντρικοί αμυντικοί σπάνια σκοράρουν γκολ. Οπότε όταν σκοράρεις... απλώς παρασύρθηκα».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που παίκτης είχε πάθει κάτι αντίστοιχο. Το 2014, ο επιθετικός της ομάδας, Τζόελ έπεσε στην ίδια τάφρο, αφού σκόραρε στη νίκη με 3-1 εναντίον της Σάο Πάολο κι επιχείρησε να πανηγυρίσει με τον ίδιο τρόπο.