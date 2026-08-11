Το Spotify βάζει «φρένο» στους AI καλλιτέχνες – Τι αλλάζει στις playlists

Το Spotify θα αποκλείει τους AI καλλιτέχνες από τις αλγοριθμικές προτάσεις

Ανθή Κουρεντζή

Το Spotify βάζει «φρένο» στους AI καλλιτέχνες – Τι αλλάζει στις playlists
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
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Το Spotify πρόκειται να επισημαίνει τους καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και να τους αποκλείει από τις εξατομικευμένες προτάσεις του αλγορίθμου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των «ψεύτικων» μουσικών προφίλ.

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming μουσικής στον κόσμο δημιουργεί μια νέα ειδική σήμανση για τις καλλιτεχνικές ταυτότητες που παράγονται με AI, με την ονομασία «AI personas». Η ένδειξη θα εμφανίζεται τόσο στο προφίλ του εκάστοτε καλλιτέχνη όσο και δίπλα στα τραγούδια του μέσα στις playlists.

Από τον Σεπτέμβριο, καλλιτέχνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι Velvet Sundown, θα φέρουν τη σχετική ένδειξη και, από προεπιλογή, δεν θα περιλαμβάνονται στις προσωποποιημένες μουσικές προτάσεις προς τους χρήστες.

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Unsplash

Στόχος του Spotify είναι να γίνεται σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτού του είδους τους τεχνητούς ή «deepfake» καλλιτέχνες και στους πραγματικούς μουσικούς, οι οποίοι ενδέχεται να χάνουν streams και προβολή από τους ψηφιακούς ανταγωνιστές τους.

«Η πραγματική σύνδεση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό του μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω σε μια βάση εμπιστοσύνης και αυθεντικότητας», ανέφερε το Spotify.

«Στη μουσική αυτό σημαίνει ότι οι ακροατές πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται πως ο καλλιτέχνης πίσω από τη μουσική είναι πράγματι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι. Αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ στην εποχή της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε η εταιρεία.

75 εκατομμύρια spam τραγούδια αφαιρέθηκαν μέσα σε έναν χρόνο

Το ζήτημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς η ευρεία χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε μαζική παραγωγή μουσικού περιεχομένου.

Το Spotify είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι αφαίρεσε 75 εκατομμύρια spam κομμάτια από την πλατφόρμα μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Οι δημιουργοί μουσικής θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν οι ίδιοι ότι η καλλιτεχνική τους ταυτότητα έχει δημιουργηθεί με AI, οπότε το Spotify θα προσθέτει την ένδειξη «AI persona».

Ωστόσο, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να βασιστεί αποκλειστικά στην αυτοδήλωση. Θα χρησιμοποιεί τόσο ανθρώπινο έλεγχο όσο και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να διερευνά εάν ένα προφίλ αντιστοιχεί σε πραγματικό καλλιτέχνη ή αποτελεί τεχνητή δημιουργία.

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Unsplash

Αν και ο νέος κανόνας αφορά τεχνικά τις AI «ταυτότητες», το Spotify υποστηρίζει ότι στην πράξη τα συγκεκριμένα προφίλ αποτελούν σχεδόν πάντα τη βιτρίνα για μουσική που επίσης έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι ακροατές μάς έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν τους αρέσει να βλέπουν ένα προφίλ καλλιτέχνη που φαίνεται ανθρώπινο και στη συνέχεια να ανακαλύπτουν ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα δημιουργημένη από AI», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Η περίπτωση των Velvet Sundown

Η συζήτηση γύρω από τους τεχνητούς καλλιτέχνες είχε φουντώσει πέρυσι με την περίπτωση των Velvet Sundown, ενός αμερικανικού rock συγκροτήματος με αισθητική που παραπέμπει στη δεκαετία του ’70.

Για μεγάλο διάστημα υπήρχε έντονη συζήτηση σχετικά με την πραγματική προέλευση του συγκροτήματος, μέχρι που οι λογαριασμοί του στα social media επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Σε σχετική ανακοίνωση, οι Velvet Sundown περιγράφονταν ως ένα AI δημιούργημα που βρισκόταν «κάπου ανάμεσα» στον άνθρωπο και τη μηχανή.

Το συγκρότημα διαθέτει 117.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify, ωστόσο μέχρι σήμερα στη σελίδα του δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι πρόκειται για AI δημιουργία. Στην περιγραφή του προφίλ του αναφέρεται απλώς ως ένα «συνθετικό μουσικό project».

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Unsplash

Το μυστήριο της Sienna Rose

Ανάλογη συζήτηση προκάλεσε και η περίπτωση της Sienna Rose, μιας soul τραγουδίστριας που τον Ιανουάριο κατάφερε να μπει στο viral top 50 του Spotify, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σοβαρά ερωτήματα για το αν πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο.

Η Rose δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ κάποια ζωντανή εμφάνιση ούτε είχε κυκλοφορήσει βίντεο, ενώ μέσα σε μόλις δέκα εβδομάδες είχε παρουσιάσει έναν εντυπωσιακά μεγάλο όγκο μουσικού υλικού.

Παρά το γεγονός ότι το προφίλ της συγκεντρώνει περισσότερους από μισό εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές, μέχρι σήμερα δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για πραγματική καλλιτέχνιδα ή για μια ακόμη AI persona.

Με τη νέα πολιτική, το Spotify επιχειρεί πλέον να βάλει σαφέστερα όρια σε ένα τοπίο που μεταβάλλεται ταχύτατα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο ως εργαλείο παραγωγής μουσικής, αλλά μπορεί να δημιουργήσει εξ ολοκλήρου καλλιτέχνες, ταυτότητες και καριέρες που μέχρι πρότινος θα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινο δημιούργημα.

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