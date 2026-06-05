Παιδικές κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Έναρξη αποστολής ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους

Snapshot Ξεκίνησε η αποστολή ηλεκτρονικών επιταγών (voucher) στους δικαιούχους ασφαλισμένους του e

ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026, με ολοκλήρωση έως 7 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά 6

16 ετών ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργαζομένων του e

ΕΦΚΑ, με πέντε κατασκηνωτικές περιόδους για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και επιπλέον περίοδο για παιδιά με αναπηρία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά με ασφαλιστική ικανότητα που δεν λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα το 2026.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση βάσει οικογενειακής κατάστασης και εισοδήματος, ενώ τα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω έχουν προτεραιότητα ανεξαρτήτως μοριοδότησης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν και να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική επιταγή μέσω του ιστότοπου του e

ΕΦΚΑ, την οποία πρέπει να επιδείξουν κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση. Snapshot powered by AI

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών (voucher) στους δικαιούχους μέσω e-mail, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών (voucher), που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη.

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ, μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή (voucher) κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων του Φορέα.

Διάρκεια κατασκηνωτικής περιόδου

Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από: την 15η Ιουνίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Προβλέπονται συνολικά πέντε κατασκηνωτικές περίοδοι.

Για παιδιά με αναπηρία

Η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως: 20 Σεπτεμβρίου 2026

Προβλέπονται αντίστοιχες περίοδοι φιλοξενίας, καθώς και μία επιπλέον κατασκηνωτική περίοδος.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων, τομέων και κλάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διατάξεις, με βασικές προϋποθέσεις:

να διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα.

να μη λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον Φορέα για το 2026.

Οι δικαιούχοι

Ειδικότερα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Α) οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των τέως Ταμείων:

Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.ΞΥ)

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων(Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.),

Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τέως Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων -Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Π.)

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Θ.),

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.),

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Σ.)

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών -Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ν.Τ.Π.)

Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (Τ.Π.Δ.Ε.)

Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)

οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου του /ή των γονέων τους ηλικίας 6-16 ετών των ως άνω Φορέων

Β) Παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Γ) Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α, (ήτοι υπάλληλοι του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Τομέα τέως ΤΥΔΚΥ, του τέως ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του τέως ΟΑΕΕ, του τέως ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, του τέως ΟΓΑ και οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων δύνανται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανά κατασκηνωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας εκάστης συμμετέχουσας κατασκήνωσης.

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων

Για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026 προβλέπονται συνολικά: 36.000 θέσεις φιλοξενίας που καλύπτουν όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους του προγράμματος.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν αυτόματα βάσει:

οικογενειακής κατάστασης

ύψους πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή

στοιχείων που προκύπτουν από το τελευταίο εκκαθαριστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω αυτόματης διαδικασίας

Επισημαίνεται ότι για τα ωφελούμενα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία ποσοστού 67% και άνω προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως μοριοδότησης, εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις των συμμετεχουσών κατασκηνωτικών επιχειρήσεων επαρκούν για τη φιλοξενία τους.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση, προκειμένου να: