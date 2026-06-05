Μαρούσι: Εμπρηστική επίθεση σε τρια οχήματα της Περιφέρειας λεωφόρο Κηφισίας

Snapshot Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε τρία οχήματα της Περιφέρειας στο Μαρούσι, στη λεωφόρο Κηφισίας 18.

Άγνωστοι περιέλουσαν τα οχήματα με εύφλεκτο υγρό και τους έβαλαν φωτιά.

Η επίθεση συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 03:50.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας (ΥΑΡΕΒ). Snapshot powered by AI

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/6), στις 03:50, σε οχήματα της Περιφέρειας, στη λεωφόρο Κηφισίας 18, στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό τρία οχήματα, τους έβαλαν φωτιά και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας (ΥΑΡΕΒ).