Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο

Δημοσιεύτηκε μάλιστα και σχετικό βίντεο 

Μάνος Χατζηγιάννης

Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουρκικά μέσα ανέφεραν ότι ελληνικό σκάφος στην περιοχή της Αλικαρνασσού πανικοβλήθηκε απομακρύνθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο στην επιφάνεια.
  • Η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί Ελλάδα και Κύπρο εκφράζοντας ανησυχία για τα εξοπλιστικά τους προγράμματα και δηλώνοντας ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της και τα Κατεχόμενα.
  • Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε την ανάγκη συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και επέκρινε το κόστος των ελληνικών εξοπλισμών.
  • Το τουρκικό κόμμα CHP ζητά άμεση ψήφιση νόμου για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβάνοντας τις αμφισβητούμενες νησιωτικές περιοχές, και προτείνει την κήρυξη ΑΟΖ πριν από διαπραγματεύσεις.
  • Στις 4 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν 3 παραβιάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από τουρκικά UAV και ελικόπτερο, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.
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Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα ελληνοτουρκικά σε σημείο που τουρκικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για «πανικό Ελλήνων όταν αντίκρυσαν τουρκικό υποβρύχιο στην Αλικαρνασσό».

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ:

Ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής που παρενοχλούσε Τούρκους ψαράδες στα ανοικτά των ακτών της Αλικαρνασσού, στο Τουργκούτ Ρεΐς , πανικοβλήθηκε και έφυγε γρήγορα από το σημείο όταν ένα τουρκικό υποβρύχιο στην περιοχή αναδύθηκε ξαφνικά στην επιφάνεια.

Η τουρκική Sabah μάλιστα φιλοξενεί και σχετικό βίντεο:

Νέες απειλές από την Άγκυρα

Στο μεταξύ συνεχίζει τις απειλές της προς την Αθήνα και τη Λευκωσία η Τουρκία, εκφράζοντας δήθεν «την ανησυχία της» για τα εξοπλιστικά προγράμματα των δύο χωρών.

Η τοποθέτηση αυτή του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έλαβε χώρα στη 2η Κύρια Βάση Μαχητικών Αεροσκαφών στο Τσιγλί της Σμύρνης, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του υπουργείου, αρχιπλοίαρχου Ζεκί Ακτούρκ, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν στενά κάθε στρατιωτική πρωτοβουλία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ο Ακτούρκ επιχείρησε να συνδέσει τις αμυντικές επιλογές της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον κίνδυνο κλιμάκωσης, ισχυριζόμενος ότι η περιοχή χρειάζεται συνεργασία και όχι κούρσα εξοπλισμών. Παρόλα αυτά δεν παρέλειψε ταυτόχρονα να επαναλάβει τη θέση πως η Τουρκία θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για τα δικά της συμφέροντα και για την προστασία των Κατεχομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος άφησε αιχμές για το κόστος των ελληνικών εξοπλισμών, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο οικονομικό βάρος θα έπρεπε να προβληματίσει τον ίδιο τον ελληνικό λαό.

Πιέσεις από το CHP για τη Γαλάζια Πατρίδα

Την ίδια ώρα, η εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας παρουσιάζει ακόμα πιο σκληρές τάσεις, με το ρεπουμπλικανικό κόμμα CHP να ζητά άμεσες νομικές ενέργειες. Ο υπεύθυνος Άμυνας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιανκί Μπαγτζίογλου, χαρακτήρισε στρατηγική αναγκαιότητα την άμεση ψήφιση του νόμου για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας.

Ο απόστρατος υποναύαρχος προειδοποίησε ότι τυχόν καθυστέρηση του νομοσχεδίου για τον Οκτώβριο θα αποτελέσει πλήγμα για την αξιοπιστία του κράτους, ειδικά από τη στιγμή που η Ελλάδα προωθεί τον δικό της Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ως επίσημη κρατική πολιτική.

Η πρόταση του στελέχους του CHP προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καθώς ζητά να ενταχθεί στο νόμο και το καθεστώς των νησιών ή βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί ότι δεν έχουν παραχωρηθεί με διεθνείς συνθήκες, αγγίζοντας ευθέως το αφήγημα των γκρίζων ζωνών. Σύμφωνα με τον Μπαγτζίογλου, η Τουρκία οφείλει να κηρύξει ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο ακολουθώντας τη γραμμή «πρώτα κήρυξη, μετά διαπραγμάτευση».

Στο πεδίο πάντως, η δραστηριότητα συνεχίζεται με συγκεκριμένο ρυθμό. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, την 4η Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο F.I.R. Αθηνών στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από μεμονωμένα μέσα, συγκεκριμένα από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV και ένα ελικόπτερο, τα οποία αναγνωρίστηκαν με βάση τη διεθνή πρακτική.

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