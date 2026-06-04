Νέες απειλές από την Άγκυρα: «Παρακολουθούμε τους εξοπλισμούς Ελλάδας και Κύπρου»

Συνεχίζει τις απειλές της προς την Αθήνα και τη Λευκωσία η Τουρκία, εκφράζοντας δήθεν «την ανησυχία της» για τα εξοπλιστικά προγράμματα των δύο χωρών.

Η τοποθέτηση αυτή του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έλαβε χώρα στη 2η Κύρια Βάση Μαχητικών Αεροσκαφών στο Τσιγλί της Σμύρνης, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του υπουργείου, αρχιπλοίαρχου Ζεκί Ακτούρκ, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν στενά κάθε στρατιωτική πρωτοβουλία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ο Ακτούρκ επιχείρησε να συνδέσει τις αμυντικές επιλογές της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον κίνδυνο κλιμάκωσης, ισχυριζόμενος ότι η περιοχή χρειάζεται συνεργασία και όχι κούρσα εξοπλισμών. Παρόλα αυτά δεν παρέλειψε ταυτόχρονα να επαναλάβει τη θέση πως η Τουρκία θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για τα δικά της συμφέροντα και για την προστασία των Κατεχομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος άφησε αιχμές για το κόστος των ελληνικών εξοπλισμών, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο οικονομικό βάρος θα έπρεπε να προβληματίσει τον ίδιο τον ελληνικό λαό.

Πιέσεις από το CHP για τη Γαλάζια Πατρίδα

Την ίδια ώρα, η εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας παρουσιάζει ακόμα πιο σκληρές τάσεις, με το ρεπουμπλικανικό κόμμα CHP να ζητά άμεσες νομικές ενέργειες. Ο υπεύθυνος Άμυνας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιανκί Μπαγτζίογλου, χαρακτήρισε στρατηγική αναγκαιότητα την άμεση ψήφιση του νόμου για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας.

Ο απόστρατος υποναύαρχος προειδοποίησε ότι τυχόν καθυστέρηση του νομοσχεδίου για τον Οκτώβριο θα αποτελέσει πλήγμα για την αξιοπιστία του κράτους, ειδικά από τη στιγμή που η Ελλάδα προωθεί τον δικό της Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ως επίσημη κρατική πολιτική.

Η πρόταση του στελέχους του CHP προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καθώς ζητά να ενταχθεί στο νόμο και το καθεστώς των νησιών ή βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί ότι δεν έχουν παραχωρηθεί με διεθνείς συνθήκες, αγγίζοντας ευθέως το αφήγημα των γκρίζων ζωνών. Σύμφωνα με τον Μπαγτζίογλου, η Τουρκία οφείλει να κηρύξει ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο ακολουθώντας τη γραμμή «πρώτα κήρυξη, μετά διαπραγμάτευση».

Στο πεδίο πάντως, η δραστηριότητα συνεχίζεται με συγκεκριμένο ρυθμό. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, την 4η Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο F.I.R. Αθηνών στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από μεμονωμένα μέσα, συγκεκριμένα από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV και ένα ελικόπτερο, τα οποία αναγνωρίστηκαν με βάση τη διεθνή πρακτική.

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