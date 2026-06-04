Καταδικάστηκε ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε για παράνομο στοιχηματισμό

Σε φυλάκιση δυόμισι ετών καταδίκασε τουρκικό δικαστήριο τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, καθώς τον έκρινε ένοχο για υποκίνηση συμμετοχής σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, ο Σαράν και ο αδελφός του, Κενάν, τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για προώθηση παράνομου στοιχηματισμού μέσω διαφημίσεων και άλλων μέσων προβολής.

Κατά την απολογία του, ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες.

Η απόφαση έρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο για τη Φενέρμπαχτσε, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Ο Σαράν έχει ήδη ανακοινώσει ότι αποχωρεί από την προεδρία και δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές.

Οι τουρκικές Αρχές τα τελευταία χρόνια έχουν εντείνει τους ελέγχους για υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού και πιθανής χειραγώγησης αγώνων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δεκάδες διαιτητές, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και προσαγωγές παραγόντων, σχολιαστών και ποδοσφαιριστών.

Για τη διαδοχή στην ηγεσία της Φενέρμπαχτσε έχουν ήδη ανακοινώσει υποψηφιότητα ο πρώην πρόεδρος, Αζίζ Γιλντιρίμ και ο επιχειρηματίας, Χακάν Σαφί, με στόχο να οδηγήσουν τον σύλλογο στην επιστροφή στους τίτλους έπειτα από 13 χρόνια αναμονής.