Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε διαδήλωσαν φωνάζοντας: «Παραιτήσου κυβέρνηση»!

Το στοιχηματικό σκάνδαλο έδωσε τη θέση του στη σύλληψη του προέδρου της Φενέρμπαχτσε. Ο Σαντετίν Σαράν συνελήφθη την Τετάρτη (24/12) με τις κατηγορίες να αφορούν ναρκωτικά όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας. Κάτι που οι οπαδοί της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, δεν αποδέχονται.

Μάλιστα λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Φενέρ, φίλοι της ομάδας βγήκαν στους δρόμους. Ξεκινώντας διαδηλώσεις για την αποφυλάκιση του Σαράν, ενώ ταυτόχρονα απαιτούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης!

Μεταξύ άλλων φώναζαν: «Κυβέρνηση παραιτήσου» και «είμαστε οι στρατιώτες του Κεμάλ Ατατούρκ».