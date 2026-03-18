Μυτιλήνη: Λουκέτο επ' αόριστον στα βενζινάδικα του νησιού - Τι ζητούν οι επαγγελματίες

Λουκέτο επ' αόριστον αποφάσισαν να βάλουν στα πρατήρια καυσίμων της Μυτιλήνης από την Πέμπτη 19 Μαρτίου οι πρατηριούχοι του νησιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι βενζινοπώλες του νησιού, σε έκτακτη συνέλευση των μελών αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων στο νησί επ’ αόριστον.

Κεντρικό αίτημα των πρατηριούχων είναι η αύξηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τα 12 στα 20 λεπτά ανά λίτρο, σε μια προσπάθεια να ανακτηθεί στοιχειώδης βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις τους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται πάνω σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, με τους πρατηριούχους της Λέσβου να προειδοποιούν εδώ και ημέρες ότι το ισχύον καθεστώς τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομική ασφυξία.

Σύμφωνα με τον πίνακα μέσων τιμών ανά νομό που κοινοποιήθηκε, το νησί καταγράφει 1,947 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη, 1,893 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης και 1,468 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Την ίδια ώρα, ο πανελλήνιος σταθμισμένος μέσος όρος διαμορφώνεται στα 1,924 ευρώ, 1,902 ευρώ και 1,470 ευρώ, αντίστοιχα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου

«Η Ένωση Βενζινοπωλών Λέσβου, έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας των πρατηριούχων-μελών της, καταγγέλλει την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων.

Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία δεν εφαρμόζεται στα διυλιστήρια — τα οποία φέρουν καθοριστική ευθύνη για τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων από την έναρξη του πολέμου — έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε οικονομική ασφυξία.

Με απόλυτο σεβασμό προς τους καταναλωτές και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης μας απέναντι στην τοπική κοινωνία, ανακοινώνουμε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διαρκείας (από 19/03/2026) , έως ότου υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Η Λέσβος, ως νησί της παραμεθορίου που έχει επωμιστεί επανειλημμένα σοβαρές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, δεν αντέχει την περαιτέρω αποδυνάμωση ενός ζωτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας.

Απαιτούμε τα πρατήριά μας να παραμείνουν υγιή και βιώσιμα, όπως αρμόζει σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση που επέλεξε να επενδύσει και να δραστηριοποιείται σε έναν τόσο απαιτητικό τομέα.

Διεκδικούμε άμεσα:

— Την αύξηση του ανώτατου ορίου πλαφόν από 12 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

— Εναλλακτικά, τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους στο επίπεδο που ίσχυε στις 27/02/2026, δηλαδή μία ημέρα πριν την έναρξη του πολέμου.

Το ισχύον πλαφόν δεν αποτελεί λύση. Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται καθημερινά, ενώ τα πρατήρια έχουν οδηγηθεί στο σημείο μηδέν.

Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να δώσει βιώσιμη λύση πριν ο κλάδος οδηγηθεί σε οριστική κατάρρευση»