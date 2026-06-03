Επίσημο διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

Snapshot Η Ελλάδα κατέθεσε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Το διάβημα υποβλήθηκε γραπτώς και προφορικώς στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών στις 28 και 29 Μαΐου.

Η Ελλάδα τόνισε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα, ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον.

Η μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο θεωρείται απειλή για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία της Ελλάδας.

Η Αθήνα αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, αλλά ζητά να αποφεύγονται ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τρίτες χώρες και τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας.

Το διάβημα κατατέθηκε στο Κίεβο στις 28 και 29 Μαΐου, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς. Ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία παρέδωσε το έγγραφο στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο διάβημα, η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζωών, καθώς και σημαντική περιβαλλοντική ζημία.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο επηρεάζει την εθνική ασφάλεια και ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία.

Η Αθήνα υπογραμμίζει πως παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τρίτες χώρες και τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Για αυτόν τον λόγο καλεί το Κίεβο να αποφύγει παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έχει ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τα αποτελέσματα της ελληνικής έρευνας σχετικά με το περιστατικό. Το ζήτημα συζητήθηκε επίσης με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών στο πλαίσιο συνάντησης στη Λεμεσό.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ανέφερε ότι η Ελλάδα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς, προκειμένου να αξιολογήσει τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας υπέρ μίας δίκαιας και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση.

Διαβάστε επίσης