Πηγές στο Reuters για το drone στη Λευκάδα: Λόγω πιθανής τεχνικής βλάβης έχασε τον προσανατολισμό

Πηγή που επικαλείται το reuters, ανέφερε ότι το drone πιθανότατα απέτυχε να φτάσει στον στόχο του αφού έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικής δυσλειτουργίας

Newsbomb

Πηγές στο Reuters για το drone στη Λευκάδα: Λόγω πιθανής τεχνικής βλάβης έχασε τον προσανατολισμό
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την εκτίμηση ότι το στρατιωτικό θαλάσσιο drone που αλιεύτηκε στη Λευκάδα την περασμένη εβδομάδα, βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης και πιθανόν δεν διένυσε μεγάλη απόσταση, δείχνει η έρευνα των ελληνικών αρχών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι το drone πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του αφού έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, σημειώνεται,

Το φορτωμένο με εκρηκτικά drone, το οποίο η Ελλάδα αναφέρει ότι είναι ουκρανικό, εντοπίστηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου.

Οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικές μονάδες αναλύουν το drone, το αποσυναρμολογούν και εφαρμόζουν αντίστροφη μηχανική για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τα μεταδεδομένα του, προκειμένου να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν αφέθηκε από μητρικό πλοίο ή από την ξηρά, πιθανώς ακόμη και από τη Λιβύη, πέρα από τη Μεσόγειο, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, όπως αναφέρει το Reuters, το drone πιθανότατα απέτυχε να φτάσει στον στόχο του λόγω απώλειας προσανατολισμού εξαιτίας τεχνικής βλάβης.

«Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Αυτό το σκάφος… έφερε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε αν ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε πλοίο συγκρουόταν με αυτό το drone», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την Πέμπτη, επιμένοντας ότι το drone είναι ουκρανικό.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δείχνουν ότι το drone-σκάφος δεν διένυσε μεγάλη απόσταση, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό να ξεκίνησε από τη Λιβύη, ανέφερε πηγή ασφαλείας. Άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα αποθέματα καυσίμων αποτελούν βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μόνο κάποια κρυπτογραφημένα δεδομένα να μην έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή.

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και αλλού, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει κυρώσεις και να εξάγει πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Η Ελλάδα έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη καταγγελία μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:53ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αναπληρώτρια γενική γραμματέας για την ασφάλεια στον ΟΗΕ η Ζανίν Χένις-Πλάσχερτ

00:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βούλτεψη κατά Ανδρουλάκη: «Και στον Μαρξ άρεσε η καλοπέραση - Αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν»

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στο Βερολίνο - Αναζητούνται 5 Μολδαβοί για φερόμενο ομαδικό βιασμό

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο διοικητή της Χαμάς - Δεκάδες τραυματίες

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το voucher

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Πηγές στο Reuters για το drone στη Λευκάδα: Λόγω πιθανής τεχνικής βλάβης έχασε τον προσανατολισμό

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και MDMA στην Αττική – Δύο συλλήψεις

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Τροχαίο ατύχημα με πατίνι - Τραυματίστηκε κοπέλα

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ ανά παιδί

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε κακοδικία η τρίτη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό - Οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά με την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο – Καταθέτει ο σύντροφός της

22:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chios Kythira Pass 2026: Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το voucher

22:33LIFESTYLE

«Δεν το πιστεύω, είναι πέρα από Όσκαρ»: Ο John Travolta τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκληρή απάντηση Αταμάν σε Γιανάι: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου – Βαρύ κλίμα στο δικαστήριο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται για 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λίβανου

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ανήλικοι παρέσυραν και τραυμάτισαν γυναίκα με πατίνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:01ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πειραιά με την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο – Καταθέτει ο σύντροφός της

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκληρή απάντηση Αταμάν σε Γιανάι: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου»

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στο Βερολίνο - Αναζητούνται 5 Μολδαβοί για φερόμενο ομαδικό βιασμό

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

10:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Πηγές στο Reuters για το drone στη Λευκάδα: Λόγω πιθανής τεχνικής βλάβης έχασε τον προσανατολισμό

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου – Βαρύ κλίμα στο δικαστήριο

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

17:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Κινδυνεύουν Χλόη και Νικόλαος – Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει για τη σχέση τους

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

22:33LIFESTYLE

«Δεν το πιστεύω, είναι πέρα από Όσκαρ»: Ο John Travolta τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ