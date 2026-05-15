Πηγές στο Reuters για το drone στη Λευκάδα: Λόγω πιθανής τεχνικής βλάβης έχασε τον προσανατολισμό

Την εκτίμηση ότι το στρατιωτικό θαλάσσιο drone που αλιεύτηκε στη Λευκάδα την περασμένη εβδομάδα, βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης και πιθανόν δεν διένυσε μεγάλη απόσταση, δείχνει η έρευνα των ελληνικών αρχών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι το drone πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του αφού έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, σημειώνεται,

Το φορτωμένο με εκρηκτικά drone, το οποίο η Ελλάδα αναφέρει ότι είναι ουκρανικό, εντοπίστηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου.

Οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικές μονάδες αναλύουν το drone, το αποσυναρμολογούν και εφαρμόζουν αντίστροφη μηχανική για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τα μεταδεδομένα του, προκειμένου να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν αφέθηκε από μητρικό πλοίο ή από την ξηρά, πιθανώς ακόμη και από τη Λιβύη, πέρα από τη Μεσόγειο, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, όπως αναφέρει το Reuters, το drone πιθανότατα απέτυχε να φτάσει στον στόχο του λόγω απώλειας προσανατολισμού εξαιτίας τεχνικής βλάβης.

«Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Αυτό το σκάφος… έφερε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε αν ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε πλοίο συγκρουόταν με αυτό το drone», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την Πέμπτη, επιμένοντας ότι το drone είναι ουκρανικό.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δείχνουν ότι το drone-σκάφος δεν διένυσε μεγάλη απόσταση, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό να ξεκίνησε από τη Λιβύη, ανέφερε πηγή ασφαλείας. Άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα αποθέματα καυσίμων αποτελούν βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μόνο κάποια κρυπτογραφημένα δεδομένα να μην έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή.

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και αλλού, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, τα οποία, όπως υποστηρίζει, ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει κυρώσεις και να εξάγει πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Η Ελλάδα έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη καταγγελία μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.