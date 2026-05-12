Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα

Snapshot Το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα που βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα της Λευκάδας είναι ουκρανικό.

Η παρουσία του drone επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του και τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας για την ταυτοποίηση του drone.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ως εξαιρετικά σοβαρό θέμα.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σσ στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό» είπε ο Νίκος Δένδιας πριν λίγο στις Βρυξέλλες.

Είναι η πρώτη φορά από την Παρασκευή 8 Μαϊου που ψαράδες εντόπισαν το drone στη Λευκάδα που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίως ανακοινώνει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που βρέθηκε έμφορτο με εκρηκτικά, σε ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι ουκρανικό.

«Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Καλημέρα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Ιδιαίτερα όμως, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

