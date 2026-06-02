15 πρώιμα συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι σημάδι καρκίνου [πίνακας]

Γιατί τα πρώιμα συμπτώματα του καρκίνου είναι εύκολο να παραβλεφθούν.

Ο καρκίνος δεν ξεκινά πάντα με προφανή και μεγάλα συμπτώματα. Μερικές φορές το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι είναι μια επίμονη αλλαγή που είναι εύκολο να εξηγηθεί: ασυνήθιστη αιμορραγία, ένα εξόγκωμα, συνεχές φούσκωμα, ανεξήγητος πόνος ή μια πληγή που δεν επουλώνεται.

Τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται συχνότερα από μη καρκινικές παθήσεις. Αλλά όταν ένα σύμπτωμα είναι νέο, ανεξήγητο, επίμονο, επιδεινώνεται ή ασυνήθιστο για εσάς, χρήζει ιατρικής εξέτασης.

Τα πρώιμα συμπτώματα του καρκίνου μπορεί να επικαλύπτονται με λοιμώξεις, ορμονικές αλλαγές, πεπτικά προβλήματα, δερματικές παθήσεις, άγχος, τραυματισμούς ή γήρανση. Γι' αυτό ο στόχος δεν είναι να πανικοβάλλεστε για κάθε αλλαγή, αλλά να παρατηρείτε μοτίβα που δεν υποχωρούν.

Ένας χρήσιμος κανόνας είναι: εάν ένα σύμπτωμα διαρκεί περισσότερο από μερικές εβδομάδες, συνεχίζει να επιστρέφει ή διαφέρει εμφανώς από το φυσιολογικό πρότυπο του σώματός σας, ελέγξτε το.

15 συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι σημάδι καρκίνου

ΣύμπτωμαΓιατί μπορεί να έχει σημασίαΠότε να το ελέγξετε
1Ένα νέο μαργαριταρένιο, κηρώδες, φολιδωτό ή αιμορραγούν εξόγκωμα του δέρματοςΟρισμένοι καρκίνοι του δέρματος μπορεί να μοιάζουν με ένα επώδυνο, σπυράκι, εξόγκωμα που μοιάζει με κονδύλωμα ή φολιδωτό σημείοΕάν δεν επουλωθεί, μεγαλώνει, αιμορραγεί, κάνει κρούστα ή αλλάζει
2Μια πληγή που δεν επουλώνεταιΟι επίμονες πληγές στο δέρμα, το στόμα, τα χείλη ή τα γεννητικά όργανα μπορεί μερικές φορές να σηματοδοτούν καρκίνο ή προκαρκινική αλλαγή

Εάν διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες ή συνεχίζει να ανοίγει ξανά

3Ένα εξόγκωμα ή πρήξιμο στον λαιμόΜπορεί να προέρχεται από λοίμωξη, νόσο του θυρεοειδούς, διόγκωση λεμφαδένων ή καρκίνους κεφαλής και τραχήλουΕάν είναι σφιχτό, αναπτυσσόμενο, ανώδυνο ή διαρκεί περισσότερο από μερικές εβδομάδες
4Αίσθημα ότι κάτι έχει κολλήσει στον λαιμόΗ επίμονη «πληρότητα» του λαιμού, η δυσκολία στην κατάποση ή η αίσθηση ξένου σώματος εκεί σπανίως μπορούν να συνδεθούν με καρκίνους του λαιμού ή των αμυγδαλώνΕάν συνεχιστεί, επιδεινωθεί ή συνοδεύεται από απώλεια βάρους, αλλαγές στη φωνή ή πόνο
5Βραχνάδα που δεν υποχωρείΟι αλλαγές στη φωνή μπορεί να προέρχονται από παλινδρόμηση ή λοίμωξη, αλλά η επίμονη βραχνάδα μπορεί αφορά τις φωνητικές χορδές ή τον λάρυγγαΕάν διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες, ειδικά σε καπνιστές
6Ανεξήγητος πόνος στο αυτίΟ πόνος στο αυτί μπορεί μερικές φορές να «αντανακλά» εκεί από τον λαιμό, το στόμα ή τον αυχένα και όχι από το ίδιο το αυτίΕάν η εξέταση του αυτιού είναι φυσιολογική, αλλά ο πόνος επιμένει
7Ασυνήθιστη κολπική αιμορραγίαΗ αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση, μεταξύ περιόδων ή μετά το σεξ μπορεί να συνδεθεί με νόσο της μήτρας, του τραχήλου της μήτρας ή του κόλπουΟποιαδήποτε μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία πρέπει να ελέγχεται άμεσα
8Πρήξιμο στο στήθος, λακκάκι ή αλλαγές στις θηλέςΟ καρκίνος του μαστού δεν ξεκινά πάντα ως εμφανής όγκοςΕάν υπάρχει λακκάκι, πάχυνση του δέρματος, αναστροφή θηλής, έκκριση, ερυθρότητα ή νέος όγκος
9Επίμονο φούσκωμα ή πυελική δυσφορίαΟι καρκίνοι των ωοθηκών και ορισμένοι καρκίνοι του πεπτικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν συνεχές φούσκωμα, πρώιμη πληρότητα ή πυελική πίεσηΕάν το φούσκωμα είναι συχνό, νέο ή δεν βελτιώνεται
10Αίμα στα κόπρανα ή ανεξήγητη αναιμίαΗ αιμορραγία από το πεπτικό σύστημα μπορεί να είναι ορατή ή κρυφή και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίωνΕάν υπάρχει αίμα, μαύρα κόπρανα, κόπωση με αναιμία ή αλλαγές στο έντερο
11Αίμα ή αλλαγές στα ούραΤα προβλήματα ουροδόχου κύστης, νεφρού, προστάτη και λοίμωξης μπορούν όλα να επηρεάσουν την ούρησηΕάν υπάρχει αίμα, πόνος, επαναλαμβανόμενη επείγουσα ανάγκη για ούρηση ή δυσκολία στην ούρηση
12Ανεξήγητος πόνος στα οστάΟ επίμονος πόνος στα βαθιά οστά μπορεί να έχει πολλές αιτίες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί με καρκίνους του αίματος ή καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στα οστάΕάν ο πόνος είναι νέος, επιδεινώνεται, σας ξυπνάει τη νύχτα ή συνοδεύεται από πυρετό ή απώλεια βάρους
13Ανεξήγητος κνησμόςΣοβαρός, επίμονος κνησμός μπορεί μερικές φορές να εμφανιστεί με καρκίνους του αίματος, όπως λέμφωμαΕάν ο κνησμός είναι έντονος, εκτεταμένος, ανεξήγητος ή συνδυάζεται με νυχτερινές εφιδρώσεις ή πρησμένους λεμφαδένες
14Πόνος μετά την κατανάλωση αλκοόλΣπάνια, πόνος στους πρησμένους λεμφαδένες μετά από αλκοόλ μπορεί να εμφανιστεί σε λέμφωμα HodgkinΕάν επαναλαμβάνεται ή συνοδεύεται από πρησμένους αδένες, πυρετό, νυχτερινές εφιδρώσεις ή απώλεια βάρους
15Πεσμένο βλέφαρο με αλλαγή κόρης ή πόνο στον ώμοΣπάνια, αυτό το μοτίβο μπορεί να εμφανιστεί με όγκο στην κορυφή του πνεύμονα που επηρεάζει τα κοντινά νεύραΕάν εμφανιστεί ξαφνικά ή με συμπτώματα στο στήθος, το χέρι, τον ώμο ή νευρολογικά συμπτώματα
Συμπτώματα που χρήζουν ταχύτερης ιατρικής φροντίδας

Ορισμένα συμπτώματα δεν πρέπει να… παρακολουθούνται για εβδομάδες. Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή εάν παρατηρήσετε:

  • Αίμα στα ούρα, τα κόπρανα, τον εμετό ή τον βήχα
  • Μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία
  • Έναν όγκο στον μαστό ή μια νέα αλλαγή στο δέρμα του μαστού
  • Έναν σπίλο ή δερματική βλάβη που αλλάζει γρήγορα
  • Επίμονη δυσκολία στην κατάποση
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • Σοβαρό ή επιδεινούμενο πόνο
  • Έναν όγκο που μεγαλώνει ή δεν υποχωρεί
  • Νευρολογικά συμπτώματα όπως αδυναμία, σύγχυση, αλλαγές στην όραση ή ένα νέο πεσμένο βλέφαρο

Εάν τα συμπτώματα είναι ξαφνικά, σοβαρά ή επηρεάζουν την αναπνοή, την ομιλία, την κίνηση ή τη συνείδηση, ζητήστε επειγόντως ιατρική φροντίδα.

Γιατί ο προληπτικός εξακολουθεί να είναι σημαντικός

Τα συμπτώματα δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ανίχνευσης του καρκίνου. Ορισμένοι καρκίνοι μπορούν να αναπτυχθούν σιωπηλά για χρόνια, γι' αυτό και ο έλεγχος παραμένει σημαντικός ακόμα και όταν αισθάνεστε καλά.

Ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τους παράγοντες κινδύνου και το οικογενειακό ιστορικό, ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, του προστάτη ή του δέρματος. Άτομα με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, γνωστό κληρονομικό κίνδυνο, προηγούμενο καρκίνο ή μακροχρόνιες εκθέσεις υψηλού κινδύνου μπορεί να χρειάζονται ένα πιο εξατομικευμένο σχέδιο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω προτού ελέγξω ένα πιθανό σύμπτωμα καρκίνου;

Ένα νέο σύμπτωμα που διαρκεί περισσότερο από 2-3 εβδομάδες, συνεχίζει να επιστρέφει ή επιδεινώνεται θα πρέπει να συζητηθεί με γιατρό. Ορισμένα σημάδια, όπως η μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία, το αίμα στα ούρα ή ένας νέος όγκος στο στήθος, θα πρέπει να ελέγχονται νωρίτερα.

Μπορούν οι εξετάσεις αίματος να ανιχνεύσουν τον καρκίνο νωρίς;

Μερικές φορές ναι, αλλά όχι αξιόπιστα για όλους τους καρκίνους. Οι βασικές εξετάσεις αίματος μπορεί να δείξουν ενδείξεις όπως αναιμία ή μη φυσιολογική λειτουργία οργάνων, αλλά πολλοί καρκίνοι χρειάζονται απεικόνιση, ενδοσκόπηση, βιοψία ή ειδικές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για τη διάγνωση.

Μπορούν τα συμπτώματα του καρκίνου να έρχονται και να παρέρχονται;

Ναι, ορισμένα συμπτώματα μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Ένα σύμπτωμα που βελτιώνεται για λίγο, αλλά συνεχίζει να επιστρέφει εξακολουθεί να έχει σημασία, ειδικά αν είναι ανεξήγητο ή ακολουθεί ένα μοτίβο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός συμπτώματος και ενός προληπτικού ελέγχου για καρκίνο;

Ένα σύμπτωμα είναι μια αλλαγή που παρατηρείτε στο σώμα. Ο έλεγχος αναζητά καρκίνο ή προκαρκινική κατάσταση προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα. Και τα δύο έχουν σημασία: τα συμπτώματα πρέπει να ελέγχονται και ο συνιστώμενος έλεγχος δεν πρέπει να παραλείπεται μόνο και μόνο επειδή αισθάνεστε καλά.

Συμπέρασμα

Πολλά πρώιμα συμπτώματα καρκίνου είναι ανεπαίσθητα και τα περισσότερα προκαλούνται από άλλες παθήσεις και όχι από καρκίνο. Ωστόσο, οι επίμονες αλλαγές δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Τα πιο σαφή προειδοποιητικά σημάδια είναι νέα, ανεξήγητα, επιδεινώνονται ή είναι ασυνήθιστα για το σώμα σας. Το να τα ελέγχετε νωρίς δεν σημαίνει ότι υποθέτετε το χειρότερο. Σημαίνει ότι δίνετε στον εαυτό σας την καλύτερη ευκαιρία να βρείτε την αιτία όσο είναι ακόμα θεραπεύσιμη.

