15 πρώιμα συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι σημάδι καρκίνου [πίνακας]

Ο καρκίνος δεν ξεκινά πάντα με προφανή και μεγάλα συμπτώματα. Μερικές φορές το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι είναι μια επίμονη αλλαγή που είναι εύκολο να εξηγηθεί: ασυνήθιστη αιμορραγία, ένα εξόγκωμα, συνεχές φούσκωμα, ανεξήγητος πόνος ή μια πληγή που δεν επουλώνεται.

Τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται συχνότερα από μη καρκινικές παθήσεις. Αλλά όταν ένα σύμπτωμα είναι νέο, ανεξήγητο, επίμονο, επιδεινώνεται ή ασυνήθιστο για εσάς, χρήζει ιατρικής εξέτασης.

Τα πρώιμα συμπτώματα του καρκίνου μπορεί να επικαλύπτονται με λοιμώξεις, ορμονικές αλλαγές, πεπτικά προβλήματα, δερματικές παθήσεις, άγχος, τραυματισμούς ή γήρανση. Γι' αυτό ο στόχος δεν είναι να πανικοβάλλεστε για κάθε αλλαγή, αλλά να παρατηρείτε μοτίβα που δεν υποχωρούν.

Ένας χρήσιμος κανόνας είναι: εάν ένα σύμπτωμα διαρκεί περισσότερο από μερικές εβδομάδες, συνεχίζει να επιστρέφει ή διαφέρει εμφανώς από το φυσιολογικό πρότυπο του σώματός σας, ελέγξτε το.

15 συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι σημάδι καρκίνου

Σύμπτωμα Γιατί μπορεί να έχει σημασία Πότε να το ελέγξετε 1 Ένα νέο μαργαριταρένιο, κηρώδες, φολιδωτό ή αιμορραγούν εξόγκωμα του δέρματος Ορισμένοι καρκίνοι του δέρματος μπορεί να μοιάζουν με ένα επώδυνο, σπυράκι, εξόγκωμα που μοιάζει με κονδύλωμα ή φολιδωτό σημείο Εάν δεν επουλωθεί, μεγαλώνει, αιμορραγεί, κάνει κρούστα ή αλλάζει 2 Μια πληγή που δεν επουλώνεται Οι επίμονες πληγές στο δέρμα, το στόμα, τα χείλη ή τα γεννητικά όργανα μπορεί μερικές φορές να σηματοδοτούν καρκίνο ή προκαρκινική αλλαγή Εάν διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες ή συνεχίζει να ανοίγει ξανά Ένα εξόγκωμα ή πρήξιμο στον λαιμό 3 Ένα εξόγκωμα ή πρήξιμο στον λαιμό Μπορεί να προέρχεται από λοίμωξη, νόσο του θυρεοειδούς, διόγκωση λεμφαδένων ή καρκίνους κεφαλής και τραχήλου Εάν είναι σφιχτό, αναπτυσσόμενο, ανώδυνο ή διαρκεί περισσότερο από μερικές εβδομάδες 4 Αίσθημα ότι κάτι έχει κολλήσει στον λαιμό Η επίμονη «πληρότητα» του λαιμού, η δυσκολία στην κατάποση ή η αίσθηση ξένου σώματος εκεί σπανίως μπορούν να συνδεθούν με καρκίνους του λαιμού ή των αμυγδαλών Εάν συνεχιστεί, επιδεινωθεί ή συνοδεύεται από απώλεια βάρους, αλλαγές στη φωνή ή πόνο 5 Βραχνάδα που δεν υποχωρεί Οι αλλαγές στη φωνή μπορεί να προέρχονται από παλινδρόμηση ή λοίμωξη, αλλά η επίμονη βραχνάδα μπορεί αφορά τις φωνητικές χορδές ή τον λάρυγγα Εάν διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες, ειδικά σε καπνιστές 6 Ανεξήγητος πόνος στο αυτί Ο πόνος στο αυτί μπορεί μερικές φορές να «αντανακλά» εκεί από τον λαιμό, το στόμα ή τον αυχένα και όχι από το ίδιο το αυτί Εάν η εξέταση του αυτιού είναι φυσιολογική, αλλά ο πόνος επιμένει 7 Ασυνήθιστη κολπική αιμορραγία Η αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση, μεταξύ περιόδων ή μετά το σεξ μπορεί να συνδεθεί με νόσο της μήτρας, του τραχήλου της μήτρας ή του κόλπου Οποιαδήποτε μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία πρέπει να ελέγχεται άμεσα 8 Πρήξιμο στο στήθος, λακκάκι ή αλλαγές στις θηλές Ο καρκίνος του μαστού δεν ξεκινά πάντα ως εμφανής όγκος Εάν υπάρχει λακκάκι, πάχυνση του δέρματος, αναστροφή θηλής, έκκριση, ερυθρότητα ή νέος όγκος 9 Επίμονο φούσκωμα ή πυελική δυσφορία Οι καρκίνοι των ωοθηκών και ορισμένοι καρκίνοι του πεπτικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν συνεχές φούσκωμα, πρώιμη πληρότητα ή πυελική πίεση Εάν το φούσκωμα είναι συχνό, νέο ή δεν βελτιώνεται 10 Αίμα στα κόπρανα ή ανεξήγητη αναιμία Η αιμορραγία από το πεπτικό σύστημα μπορεί να είναι ορατή ή κρυφή και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων Εάν υπάρχει αίμα, μαύρα κόπρανα, κόπωση με αναιμία ή αλλαγές στο έντερο 11 Αίμα ή αλλαγές στα ούρα Τα προβλήματα ουροδόχου κύστης, νεφρού, προστάτη και λοίμωξης μπορούν όλα να επηρεάσουν την ούρηση Εάν υπάρχει αίμα, πόνος, επαναλαμβανόμενη επείγουσα ανάγκη για ούρηση ή δυσκολία στην ούρηση 12 Ανεξήγητος πόνος στα οστά Ο επίμονος πόνος στα βαθιά οστά μπορεί να έχει πολλές αιτίες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί με καρκίνους του αίματος ή καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στα οστά Εάν ο πόνος είναι νέος, επιδεινώνεται, σας ξυπνάει τη νύχτα ή συνοδεύεται από πυρετό ή απώλεια βάρους 13 Ανεξήγητος κνησμός Σοβαρός, επίμονος κνησμός μπορεί μερικές φορές να εμφανιστεί με καρκίνους του αίματος, όπως λέμφωμα Εάν ο κνησμός είναι έντονος, εκτεταμένος, ανεξήγητος ή συνδυάζεται με νυχτερινές εφιδρώσεις ή πρησμένους λεμφαδένες 14 Πόνος μετά την κατανάλωση αλκοόλ Σπάνια, πόνος στους πρησμένους λεμφαδένες μετά από αλκοόλ μπορεί να εμφανιστεί σε λέμφωμα Hodgkin Εάν επαναλαμβάνεται ή συνοδεύεται από πρησμένους αδένες, πυρετό, νυχτερινές εφιδρώσεις ή απώλεια βάρους 15 Πεσμένο βλέφαρο με αλλαγή κόρης ή πόνο στον ώμο Σπάνια, αυτό το μοτίβο μπορεί να εμφανιστεί με όγκο στην κορυφή του πνεύμονα που επηρεάζει τα κοντινά νεύρα Εάν εμφανιστεί ξαφνικά ή με συμπτώματα στο στήθος, το χέρι, τον ώμο ή νευρολογικά συμπτώματα

Συμπτώματα που χρήζουν ταχύτερης ιατρικής φροντίδας

Ορισμένα συμπτώματα δεν πρέπει να… παρακολουθούνται για εβδομάδες. Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή εάν παρατηρήσετε:

Αίμα στα ούρα, τα κόπρανα, τον εμετό ή τον βήχα

Μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία

Έναν όγκο στον μαστό ή μια νέα αλλαγή στο δέρμα του μαστού

Έναν σπίλο ή δερματική βλάβη που αλλάζει γρήγορα

Επίμονη δυσκολία στην κατάποση

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Σοβαρό ή επιδεινούμενο πόνο

Έναν όγκο που μεγαλώνει ή δεν υποχωρεί

Νευρολογικά συμπτώματα όπως αδυναμία, σύγχυση, αλλαγές στην όραση ή ένα νέο πεσμένο βλέφαρο

Εάν τα συμπτώματα είναι ξαφνικά, σοβαρά ή επηρεάζουν την αναπνοή, την ομιλία, την κίνηση ή τη συνείδηση, ζητήστε επειγόντως ιατρική φροντίδα.

Γιατί ο προληπτικός εξακολουθεί να είναι σημαντικός

Τα συμπτώματα δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ανίχνευσης του καρκίνου. Ορισμένοι καρκίνοι μπορούν να αναπτυχθούν σιωπηλά για χρόνια, γι' αυτό και ο έλεγχος παραμένει σημαντικός ακόμα και όταν αισθάνεστε καλά.

Ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τους παράγοντες κινδύνου και το οικογενειακό ιστορικό, ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, του προστάτη ή του δέρματος. Άτομα με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, γνωστό κληρονομικό κίνδυνο, προηγούμενο καρκίνο ή μακροχρόνιες εκθέσεις υψηλού κινδύνου μπορεί να χρειάζονται ένα πιο εξατομικευμένο σχέδιο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω προτού ελέγξω ένα πιθανό σύμπτωμα καρκίνου;

Ένα νέο σύμπτωμα που διαρκεί περισσότερο από 2-3 εβδομάδες, συνεχίζει να επιστρέφει ή επιδεινώνεται θα πρέπει να συζητηθεί με γιατρό. Ορισμένα σημάδια, όπως η μετεμμηνοπαυσιακή αιμορραγία, το αίμα στα ούρα ή ένας νέος όγκος στο στήθος, θα πρέπει να ελέγχονται νωρίτερα.

Μπορούν οι εξετάσεις αίματος να ανιχνεύσουν τον καρκίνο νωρίς;

Μερικές φορές ναι, αλλά όχι αξιόπιστα για όλους τους καρκίνους. Οι βασικές εξετάσεις αίματος μπορεί να δείξουν ενδείξεις όπως αναιμία ή μη φυσιολογική λειτουργία οργάνων, αλλά πολλοί καρκίνοι χρειάζονται απεικόνιση, ενδοσκόπηση, βιοψία ή ειδικές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για τη διάγνωση.

Μπορούν τα συμπτώματα του καρκίνου να έρχονται και να παρέρχονται;

Ναι, ορισμένα συμπτώματα μπορεί να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Ένα σύμπτωμα που βελτιώνεται για λίγο, αλλά συνεχίζει να επιστρέφει εξακολουθεί να έχει σημασία, ειδικά αν είναι ανεξήγητο ή ακολουθεί ένα μοτίβο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός συμπτώματος και ενός προληπτικού ελέγχου για καρκίνο;

Ένα σύμπτωμα είναι μια αλλαγή που παρατηρείτε στο σώμα. Ο έλεγχος αναζητά καρκίνο ή προκαρκινική κατάσταση προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα. Και τα δύο έχουν σημασία: τα συμπτώματα πρέπει να ελέγχονται και ο συνιστώμενος έλεγχος δεν πρέπει να παραλείπεται μόνο και μόνο επειδή αισθάνεστε καλά.

Συμπέρασμα

Πολλά πρώιμα συμπτώματα καρκίνου είναι ανεπαίσθητα και τα περισσότερα προκαλούνται από άλλες παθήσεις και όχι από καρκίνο. Ωστόσο, οι επίμονες αλλαγές δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Τα πιο σαφή προειδοποιητικά σημάδια είναι νέα, ανεξήγητα, επιδεινώνονται ή είναι ασυνήθιστα για το σώμα σας. Το να τα ελέγχετε νωρίς δεν σημαίνει ότι υποθέτετε το χειρότερο. Σημαίνει ότι δίνετε στον εαυτό σας την καλύτερη ευκαιρία να βρείτε την αιτία όσο είναι ακόμα θεραπεύσιμη.

Πηγές:

health.com

cancer.gov (1)

cancer.org (2)

cancerresearchuk.org

nhs.uk