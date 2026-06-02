Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

Ελπιδοφόρα τα πρώτα αποτελέσματα κλινικής μελέτης για προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, για τον οποίο οι θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες

Διονυσία Προκόπη

Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων
Bigstock®
ΦΑΡΜΑΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η υπό δοκιμή θεραπεία έδειξε πλήρη ανταπόκριση σε περίπου ένα τρίτο των ασθενών με προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου σε κλινική μελέτη.
  • Η θεραπεία στοχεύει δύο οδούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και αντοχή του όγκου και ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.
  • Έχει υποβληθεί αίτηση στον FDA για γρήγορη έγκριση ως θεραπεία για καρκίνο κεφαλής και τραχήλου μετά τον χαρακτηρισμό της ως πρωτοποριακής.
  • Έχει ήδη εγκριθεί σε πάνω από 40 χώρες για μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα με μετάλλαξη EGFR και τώρα εξετάζεται η αποτελεσματικότητά της σε άλλους τύπους όγκων.
Snapshot powered by AI

Η πρώτη υποδόρια δυνητική θεραπεία για ασθενείς με προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία, βάζει υποψηφιότητα για γρήγορη έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Στο πρόσφατο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης για την υποδόρια χορήγηση αμιβανταμάμπης και υαλουρονιδάσης, σύμφωνα με τα οποία, το ένα τρίτο των ασθενών πέτυχε πλήρη ανταπόκριση στην υπό δοκιμή θεραπεία.

Το συγκεκριμένο μονοκλωνικό αντίσωμα έχει ήδη εγκριθεί -και στην Ευρώπη, επομένως και στη χώρα μας- για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και τώρα δοκιμάζεται, κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικό και σε άλλες μορφές καρκίνου. Τα τελευταία αποτελέσματα, σε συνδυασμό με πρόσθετα δεδομένα που παρουσιάζονται για τον καρκίνο του πνεύμονα και του παχέος εντέρου, καταδεικνύουν περαιτέρω τον αυξανόμενο ρόλο της αμιβανταμάμπης σε πολλούς τύπους όγκων.

Μάλιστα, έχει ήδη υποβληθεί στον FDA, συμπληρωματική αίτηση Άδειας Βιολογικού Προϊόντος (sBLA) για την έγκριση της υποδόριας αμιβανταμάμπης στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, μετά τον χαρακτηρισμό της ως πρωτοποριακής θεραπείας.

Το πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου είναι μια επιθετική μορφή καρκίνου, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, με συμπτώματα όπως πόνο και δυσκολία στην κατάποση και την ομιλία. Ορισμένες μορφές καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων των όγκων του στόματος, των φωνητικών χορδών και τμημάτων του λαιμού, είναι από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες και σχετίζονται με δυσμενή αποτελέσματα και εκβάσεις. Σε όλους τους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου, έως και οι μισοί ασθενείς θα εμφανίσουν υποτροπή ή μεταστατική νόσο, ακόμη και αν η θεραπεία τους αρχίσει σε πρώιμο στάδιο. Μόλις η νόσος γίνει υποτροπιάζουσα ή μεταστατική, η πενταετής επιβίωση είναι περίπου 15%. Για τους ασθενείς που λαμβάνουν πρόσθετη θεραπεία, οι τρέχουσες επιλογές παρέχουν περιορισμένο όφελος, με τα ποσοστά ανταπόκρισης σπάνια να υπερβαίνουν το 24% και λίγοι ασθενείς επιτυγχάνουν πλήρη ανταπόκριση.

Η υπό δοκιμή υποδόρια θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει δύο οδούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την αντοχή του όγκου, ενώ παράλληλα εμπλέκει το ανοσοποιητικό σύστημα.

«Οι ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία με ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία, αντιμετωπίζουν πολύ δυσμενή αποτελέσματα. Η υψηλή ανταπόκριση που παρατηρήθηκε με την υποδόρια χορήγηση αμιβανταμάμπης ως μονοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένου του ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών ανταποκρίθηκαν πλήρως, καθώς και η διάρκεια αυτών των ανταποκρίσεων, υποδηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τις προσδοκίες για αυτούς τους ασθενείς» δήλωσε η Barbara Burtness, ογκολόγος και καθηγήτρια Ιατρικής στο Κέντρο Καρκίνου του πανεπιστημίου Γέιλ.

Το προφίλ ασφάλειας της υποδόριας μονοθεραπείας ήταν σύμφωνο με προηγούμενες αναφορές, χωρίς να εντοπιστούν νέα σήματα ασφάλειας. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία ήταν ήπιες έως μέτριες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιελάμβαναν υπολευκωματιναιμία (50%), εξάνθημα (37%), παρωνυχία (34%) και δερματίτιδα ομοιάζουσα με ακμή (34%). Αντιδράσεις σχετιζόμενες με τη χορήγηση εμφανίστηκαν στο 15% των ασθενών.

Επισημαίνειται, τέλος, ότι η αμιβανταμάμπη έχει ήδη εγκριθεί σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και άλλων αγορών, ως υποδόρια θεραπεία για ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη EGFR.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα φορητή κονσόλα της ASUS έρχεται με OLED οθόνη και βελτιώνει όσα ξέραμε για το gaming

15:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Πατησίων: Προφυλακιστέος ο 30χρονος που κατηγρείται για συμμετοχή στην ένοπλη ληστεία

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Financial Times: Ο χρυσός εκτόπισε τα αμερικανικά ομόλογα από την κορυφή των αποθεματικών

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για άνδρα που αγνοείται

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

15:19LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Λεονόρ έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας που πραγματοποιεί άλμα με αλεξίπτωτο

15:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

15:10ANNOUNCEMENTS

Η Novibet στηρίζει για δεύτερη χρονιά το THI Summer Youth Academy, φέρνοντας περισσότερα παιδιά κοντά στον αθλητισμό

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Δρόμος του Μυστηρίου» στην έρημο Μοχάβι: 80 χιλιόμετρα σε ευθεία, χωρίς όνομα και υποδομές

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Στο ταραγμένο μυαλό της Μέριλιν Μονρό: 100 χρόνια από τη γέννησή της θρυλικής ξανθιάς του Χόλιγουντ- Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης της

14:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συναντήθηκε με τον ΠτΔ του Παναμά - «Μας συνδέει η κοινή σχέση μας με τη θάλασσα»

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Οι αποχωρήσεις, ο ξαφνικός θάνατος της ΚΟ και η επόμενη μέρα για τον Σακελλαρίδη

14:38LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney ήταν αποφασισμένη να τα παίξει όλα για όλα στην τελευταία σεζόν του Euphoria

14:35ANNOUNCEMENTS

Η Live Nation και η High Priority Promotions ενώνουν δυνάμεις

14:29ANNOUNCEMENTS

«Οργή Λαού»: Και η φωνή του από τα Υπόγεια Ρεύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου επιχειρεί να αθωώσει τον πελάτη του: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε δεχθεί επίθεση, είναι ανθρώπινο κουρέλι»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Οι αποχωρήσεις, ο ξαφνικός θάνατος της ΚΟ και η επόμενη μέρα για τον Σακελλαρίδη

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Κατά τη διάρκεια μεταφοράς ψωμιού η απόδραση του Αλβανού κρατούμενου - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ μαινόμενος προς Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Όλοι σε μισούν»

12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Ο μοναχικός καουμπόι του κινηματογράφου ρίχνει αυλαία στη σπουδαία καριέρα του

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

15:19LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Λεονόρ έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας που πραγματοποιεί άλμα με αλεξίπτωτο

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της» - Βρέθηκαν ηρεμιστικά στο σπίτι

15:14LIFESTYLE

«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ