Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

Η πρώτη υποδόρια δυνητική θεραπεία για ασθενείς με προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία, βάζει υποψηφιότητα για γρήγορη έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Στο πρόσφατο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης για την υποδόρια χορήγηση αμιβανταμάμπης και υαλουρονιδάσης, σύμφωνα με τα οποία, το ένα τρίτο των ασθενών πέτυχε πλήρη ανταπόκριση στην υπό δοκιμή θεραπεία.

Το συγκεκριμένο μονοκλωνικό αντίσωμα έχει ήδη εγκριθεί -και στην Ευρώπη, επομένως και στη χώρα μας- για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και τώρα δοκιμάζεται, κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικό και σε άλλες μορφές καρκίνου. Τα τελευταία αποτελέσματα, σε συνδυασμό με πρόσθετα δεδομένα που παρουσιάζονται για τον καρκίνο του πνεύμονα και του παχέος εντέρου, καταδεικνύουν περαιτέρω τον αυξανόμενο ρόλο της αμιβανταμάμπης σε πολλούς τύπους όγκων.

Μάλιστα, έχει ήδη υποβληθεί στον FDA, συμπληρωματική αίτηση Άδειας Βιολογικού Προϊόντος (sBLA) για την έγκριση της υποδόριας αμιβανταμάμπης στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, μετά τον χαρακτηρισμό της ως πρωτοποριακής θεραπείας.

Το πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου είναι μια επιθετική μορφή καρκίνου, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, με συμπτώματα όπως πόνο και δυσκολία στην κατάποση και την ομιλία. Ορισμένες μορφές καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων των όγκων του στόματος, των φωνητικών χορδών και τμημάτων του λαιμού, είναι από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες και σχετίζονται με δυσμενή αποτελέσματα και εκβάσεις. Σε όλους τους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου, έως και οι μισοί ασθενείς θα εμφανίσουν υποτροπή ή μεταστατική νόσο, ακόμη και αν η θεραπεία τους αρχίσει σε πρώιμο στάδιο. Μόλις η νόσος γίνει υποτροπιάζουσα ή μεταστατική, η πενταετής επιβίωση είναι περίπου 15%. Για τους ασθενείς που λαμβάνουν πρόσθετη θεραπεία, οι τρέχουσες επιλογές παρέχουν περιορισμένο όφελος, με τα ποσοστά ανταπόκρισης σπάνια να υπερβαίνουν το 24% και λίγοι ασθενείς επιτυγχάνουν πλήρη ανταπόκριση.

Η υπό δοκιμή υποδόρια θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει δύο οδούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την αντοχή του όγκου, ενώ παράλληλα εμπλέκει το ανοσοποιητικό σύστημα.

«Οι ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που έχουν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία με ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία, αντιμετωπίζουν πολύ δυσμενή αποτελέσματα. Η υψηλή ανταπόκριση που παρατηρήθηκε με την υποδόρια χορήγηση αμιβανταμάμπης ως μονοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένου του ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών ανταποκρίθηκαν πλήρως, καθώς και η διάρκεια αυτών των ανταποκρίσεων, υποδηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τις προσδοκίες για αυτούς τους ασθενείς» δήλωσε η Barbara Burtness, ογκολόγος και καθηγήτρια Ιατρικής στο Κέντρο Καρκίνου του πανεπιστημίου Γέιλ.

Το προφίλ ασφάλειας της υποδόριας μονοθεραπείας ήταν σύμφωνο με προηγούμενες αναφορές, χωρίς να εντοπιστούν νέα σήματα ασφάλειας. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία ήταν ήπιες έως μέτριες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιελάμβαναν υπολευκωματιναιμία (50%), εξάνθημα (37%), παρωνυχία (34%) και δερματίτιδα ομοιάζουσα με ακμή (34%). Αντιδράσεις σχετιζόμενες με τη χορήγηση εμφανίστηκαν στο 15% των ασθενών.

Επισημαίνειται, τέλος, ότι η αμιβανταμάμπη έχει ήδη εγκριθεί σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και άλλων αγορών, ως υποδόρια θεραπεία για ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη EGFR.

