Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

Τι αναφέρει η επιστολή αποχώρησης - Πώς ανοίγουν δρόμο προς Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • 150 στελέχη τηςΕΑΡ, συμπεριλαμβανομένων 7 βουλευτών και του πρώην προέδρου, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους λόγω διαφωνιών με τη στρατηγική της ηγεσίας για τις συμμαχίες.
  • Τα αποχωρούντα μέλη υποστηρίζουν την ανάγκη για ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συσπείρωση με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
  • Οι αποχωρήσαντες τονίζουν ότι η ΝΕΑΡ δεν κατάφερε να αποκτήσει την κοινωνική δυναμική που απαιτείται για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων.
  • Η επιστολή αποχώρησης υπογραμμίζει ότι δεν απαιτείται πλήρης πολιτική ταύτιση για κοινή πορεία, αλλά η διαμόρφωση όρων για μια μεγάλη πολιτική συμμαχία.
  • Πολλά από τα αποχωρούντα στελέχη φαίνεται ότι κατευθύνονται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας προτεραιότητα στην ανατροπή της κυβέρνησης.
Την επιστολή συνυπογράφουν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΑΡ και βουλευτής, Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. H αποχώρησή τους από το κόμμα οδηγεί αυτόματα τους επτά βουλευτές στο να ανεξαρτητοποιηθούν από την ΚΟ, καθώς δε θα παραιτηθούν της βουλευτικής τους έδρας. Αυτομάτως όμως, η αριθμητική μείωση της ΚΟ θα την οδηγήσει και σε διάλυση, καθώς οι εναπομείναντες βουλευτές της δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για τη συγκρότηση ΚΟ. Συνεπώς τις επόμενες ώρες, όλοι οι βουλευτές της ΝΕΑΡ, θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες ανέξάρτητους του κοινοβουλίου, οι μεν λόγω της αποχώρησής τους από το κόμμα, και οι δε λόγω της μη δυναότητας να συγκροτήσουν ΚΟ.

Πλέον και με αυτή την εξέλιξη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα αριθμούν πλέον τους 40.

Στην επιστολή τους μεταξύ άλλων τα 150 στελέχη τονίζουν ότι «αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση».

«Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές», τονίζουν τα 150 στελέχη που έλαβαν την απόφαση να αποχωρήσουν.

Η παραπάνω φράση δείχνει να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που θέλουν αρκετά από τα στελέχη αυτά να κινούνται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έναντι της πολιτικής ταύτισης με το εγχείρημα της ΕΛΑΣ.

Ολόκληρο το κείμενο αποχώρησης έχει ως εξής:

Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.

Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την Αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντιμότητα.

Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που, μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον, είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών.
Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Ξέρουμε, όμως, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν, στο σήμερα, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία.

Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις.

Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί.
Διαφωνούμε, όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη.

Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές.
Η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας, όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.

Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε.

Οι 150 που συνυπογράφουν το κείμενο:

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
3ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
4ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
5ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ
6ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΜΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
7ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
8ΒΑΘΡΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
9ΒΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ/ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ Β ΕΛΜΕ, ΜΕΛΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΠΕΛΛΑΣ
12ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
13ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε./πρ. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ
14ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
15ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ ΠΡ. ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
16ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΘΕΜΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. Β. ΗΛΕΙΑΣ
17ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α.Ε.Ι./ΕΚ
18ΒΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΠΡ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
19ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
20ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ /ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
21ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ
22ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23ΓΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
24ΔΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΒ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΠΡ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25ΔΑΝΤΣΗ ΕΥΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
26ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ-ΓΚΥΖΗ 7ΗΣ ΔΚ Α ΑΘΗΝΑΣ
27ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ
28ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
29ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
30ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
31ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ-ΣΕΠΟΛΙΩΝ 4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ
32ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
33ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ
34ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΕΑΔ
35ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
36ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ/ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
37ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
38ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ
39ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
40ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΝΙΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε
41ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
42ΚΑΪΑΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
43ΚΑΪΛΑ ΕΥΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
44ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
45ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
46ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
47ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
48ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ
49ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩΜΕΛΟΣ Κ.Ε., ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
50ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
51ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ
52ΚΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
53ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
54ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΎΤΡΙΑ
55ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
56ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΓΙΩΤΑΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
57ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΩΣΤΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
58ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε / ΠΡ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤ/ΣΗΣ
59ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
60ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑΠΡ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Α.Σ ΑμεΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
61ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΤΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
62ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
63ΚΟΦΙΝΑ ΛΕΝΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
64ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
65ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
66ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΕΙ-ΕΚ/ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΔΙΠ ΑΕΙ
67ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 6ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
68ΛΑΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
69ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΗΝΗ"
70ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

