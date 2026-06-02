Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

Snapshot 150 στελέχη τηςΕΑΡ, συμπεριλαμβανομένων 7 βουλευτών και του πρώην προέδρου, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους λόγω διαφωνιών με τη στρατηγική της ηγεσίας για τις συμμαχίες.

Τα αποχωρούντα μέλη υποστηρίζουν την ανάγκη για ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συσπείρωση με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Οι αποχωρήσαντες τονίζουν ότι η ΝΕΑΡ δεν κατάφερε να αποκτήσει την κοινωνική δυναμική που απαιτείται για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων.

Η επιστολή αποχώρησης υπογραμμίζει ότι δεν απαιτείται πλήρης πολιτική ταύτιση για κοινή πορεία, αλλά η διαμόρφωση όρων για μια μεγάλη πολιτική συμμαχία.

Πολλά από τα αποχωρούντα στελέχη φαίνεται ότι κατευθύνονται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας προτεραιότητα στην ανατροπή της κυβέρνησης.

Την επιστολή συνυπογράφουν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΑΡ και βουλευτής, Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. H αποχώρησή τους από το κόμμα οδηγεί αυτόματα τους επτά βουλευτές στο να ανεξαρτητοποιηθούν από την ΚΟ, καθώς δε θα παραιτηθούν της βουλευτικής τους έδρας. Αυτομάτως όμως, η αριθμητική μείωση της ΚΟ θα την οδηγήσει και σε διάλυση, καθώς οι εναπομείναντες βουλευτές της δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για τη συγκρότηση ΚΟ. Συνεπώς τις επόμενες ώρες, όλοι οι βουλευτές της ΝΕΑΡ, θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες ανέξάρτητους του κοινοβουλίου, οι μεν λόγω της αποχώρησής τους από το κόμμα, και οι δε λόγω της μη δυναότητας να συγκροτήσουν ΚΟ.

Πλέον και με αυτή την εξέλιξη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα αριθμούν πλέον τους 40.

Στην επιστολή τους μεταξύ άλλων τα 150 στελέχη τονίζουν ότι «αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση».



«Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές», τονίζουν τα 150 στελέχη που έλαβαν την απόφαση να αποχωρήσουν.



Η παραπάνω φράση δείχνει να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που θέλουν αρκετά από τα στελέχη αυτά να κινούνται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έναντι της πολιτικής ταύτισης με το εγχείρημα της ΕΛΑΣ.



Ολόκληρο το κείμενο αποχώρησης έχει ως εξής:



Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.



Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την Αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντιμότητα.



Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που, μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον, είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών.

Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας.



Ξέρουμε, όμως, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν, στο σήμερα, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία.



Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις.



Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί.

Διαφωνούμε, όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.



Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη.



Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές.

Η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας, όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.



Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε.



Οι 150 που συνυπογράφουν το κείμενο:



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 3 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ 6 ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΜΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7 ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 8 ΒΑΘΡΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9 ΒΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ/ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 11 ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ Β ΕΛΜΕ, ΜΕΛΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΠΕΛΛΑΣ 12 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./πρ. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ 14 ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15 ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ ΠΡ. ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 16 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. Β. ΗΛΕΙΑΣ 17 ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α.Ε.Ι./ΕΚ 18 ΒΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 19 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 20 ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ /ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 21 ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ 22 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ΓΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 24 ΔΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΒ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΠΡ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 ΔΑΝΤΣΗ ΕΥΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 26 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ-ΓΚΥΖΗ 7ΗΣ ΔΚ Α ΑΘΗΝΑΣ 27 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ 28 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 29 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 30 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 31 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ-ΣΕΠΟΛΙΩΝ 4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 32 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 33 ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ 34 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΕΑΔ 35 ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 36 ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ/ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 37 ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 38 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ 39 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 40 ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε 41 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 42 ΚΑΪΑΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 43 ΚΑΪΛΑ ΕΥΗ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 44 ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 45 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ 47 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ 49 ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε., ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 50 ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 51 ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ 52 ΚΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 53 ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 54 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΎΤΡΙΑ 55 ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 56 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΓΙΩΤΑ ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 57 ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 58 ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε / ΠΡ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤ/ΣΗΣ 59 ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60 ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Α.Σ ΑμεΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 61 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 62 ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 63 ΚΟΦΙΝΑ ΛΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. 64 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 65 ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 66 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΕΙ-ΕΚ/ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΔΙΠ ΑΕΙ 67 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 6ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 68 ΛΑΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 69 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ "ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΗΝΗ" 70 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

