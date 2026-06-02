Bloomberg: Αποκάλυψη για ευρωπαϊκό σχέδιο δημοσιονομικής χαλάρωσης λόγω της ενεργειακής κρίσης

Τι προβλέπει η πρόταση που επεξεργάζεται η Koμισιόν

Γιάννης Νικηφοράκης

Bloomberg: Αποκάλυψη για ευρωπαϊκό σχέδιο δημοσιονομικής χαλάρωσης λόγω της ενεργειακής κρίσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πρόταση που θα επιτρέπει στα κράτη – μέλη να πραγματοποιούν ενεργειακές δαπάνες ύψους περίπου 0,3% του ΑΕΠ χωρίς να υπολογίζονται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
  • Η πρόταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών δαπανών λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν.
  • Η Ιταλία ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
  • Η ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 0,9% το 2026 και στο 1,2% το 2027, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
  • Η κυβέρνηση Μελόνι έχει ήδη εφαρμόσει προσωρινά μέτρα στήριξης, όπως μειώσεις στη φορολογία καυσίμων, που παρατείνονται όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη – μέλη, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά πρόταση που θα επιτρέπει στις κυβερνήσεις να πραγματοποιούν ενεργειακές δαπάνες ύψους περίπου 0,3% του ΑΕΠ χωρίς αυτές να υπολογίζονται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς της Ένωσης.

Η πρωτοβουλία θυμίζει τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής» που είχε ενεργοποιηθεί στο παρελθόν για αμυντικές δαπάνες, προσφέροντας στα κράτη μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων. Ωστόσο, οι τελικές λεπτομέρειες της πρότασης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να μεταβληθούν πριν από την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν.

Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 0,9% το 2026, έναντι 1,4% το προηγούμενο έτος, ενώ, για το 2027 προβλέπεται περαιτέρω επιβράδυνση στο 1,2%. Παράλληλα, ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανησυχία στην Ιταλία, η οποία αντιμετωπίζει διαχρονικά υψηλό δημόσιο χρέος και πιέζεται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η Ρώμη συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, προκειμένου να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Παρ’ ότι η ιταλική οικονομία εμφάνισε καλύτερες επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, το δημοσιονομικό έλλειμμα εξακολουθεί να υπερβαίνει τα ευρωπαϊκά όρια. Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το 2025, η οικονομία της Ιταλίας αναπτύχθηκε κατά μόλις 0,5%, κυρίως χάρη στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, αυτές οι θετικές επιδράσεις εκτιμάται ότι θα εξασθενήσουν, ενώ το ενεργειακό κόστος δημιουργεί νέους κινδύνους για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η κυβέρνηση Μελόνι έχει ήδη προχωρήσει σε προσωρινά μέτρα στήριξης, όπως μειώσεις στη φορολογία των καυσίμων, οι οποίες παρατείνονται όσο διαρκεί η κρίση. Η Ιταλία παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα και φυσικό αέριο.

Τον προηγούμενο μήνα, η πρωθυπουργός της χώρας απηύθυνε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, ζητώντας να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς επενδύσεις και έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ανάλογες παρεμβάσεις έχει υιοθετήσει και η ελληνική κυβέρνηση, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μεταξύ των σημαντικότερων μέτρων περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, η χορήγηση του έκτακτου βοηθήματος Power Pass για την επιστροφή μέρους των αυξήσεων που επιβάρυναν τους καταναλωτές, καθώς και το πρόγραμμα Fuel Pass που καλύπτει μέρος της δαπάνης για καύσιμα κίνησης.

Παράλληλα, εφαρμόστηκε πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανισμός ανάκτησης των υπερκερδών, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων.

Υπήρξαν και παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, με ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», διατέθηκαν σημαντικοί πόροι για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επαγγελματικών κτηρίων, ενώ, επιταχύνθηκαν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνδέσεις, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Όπως τόνισε πρόσφατα ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σοκ, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ευρωπαϊκή οικονομία σε μία περίοδο έντονης γεωπολιτικής και εμπορικής αβεβαιότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια οδός: Νεκρός 47χρονος σε τροχαίο - Φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο στο τιμόνι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Isuzu D-MAX 2027: Πιο ώριμο και πιο αποδοτικό

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

10:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Αποκάλυψη για ευρωπαϊκό σχέδιο δημοσιονομικής χαλάρωσης λόγω της ενεργειακής κρίσης

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη στην Καλλιθέα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η χρήση της

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

10:34LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τα μάτια της κόρης της, Αμαλίας και αποθεώθηκε

10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει μπάλα και στο Μουντιάλ: Η Trionda αλλάζει την ιστορία του ποδοσφαίρου

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ - Άνοιξαν και οι 4 σταθμοί που είχαν κλείσει

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των πυρηνικών δυνάμεων στην Ευρώπη

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της» - Βρέθηκαν ηρεμιστικά στο σπίτι

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ - Τι έπεσε στην Άλγεβρα

10:07LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πόζαρε με μπικίνι στη Μύκονο και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

10:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν

10:00ΥΓΕΙΑ

Παγίδευση υπερπλάτιου νεύρου: Μια συχνά υποδιαγνωσμένη αιτία πόνου στον ώμο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Από τη διατροφή μέχρι το βούρτσισμα των δοντιών: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ούλων

10:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ε' Όμιλος: Τα προφίλ των Γερμανίας, Κουρασάο, Εκουαδόρ και Ακτής Ελεφαντοστού - Τα ρόστερ, τα φαβορί και το πρόγραμμα

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Ένα νησί - πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης και της ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων

09:55LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Στο Μιλάνο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τα δύο παιδιά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται η ΚΟ της ΝΕΑΡ: Αποχωρούν 150 στελέχη, μεταξύ τους οι 7 βουλευτές

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κρίση της τηγανητής πατάτας «χτυπάει» το Βέλγιο: Πέντε εκατ. τόνοι περισσεύουν στην Ευρώπη

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ - Τι έπεσε στην Άλγεβρα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κινητά τηλέφωνα: Σε αυτά τα δωμάτια του σπιτιού θα τα «απαγορεύσει» η Σουηδία

10:34LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Χόρεψε ζεϊμπέκικο για τα μάτια της κόρης της, Αμαλίας και αποθεώθηκε

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνούσε δύσκολα - Φοβόταν για τη ζωή της» - Βρέθηκαν ηρεμιστικά στο σπίτι

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη στην Καλλιθέα

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ - Άνοιξαν και οι 4 σταθμοί που είχαν κλείσει

10:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο διαρκούν

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Η πιο ψηλή κατασκήνωση του κόσμου έχει μετατραπεί σε απέραντο σκουπιδότοπο

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κόψη του ξυραφιού το ΠΑΣΟΚ, σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται σήμερα η ΚΟ της ΝΕΑΡ, «κλείνει» ο Κόσμος του Κόκκαλη

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

00:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο αυτόφωρο γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ – Κατηγορείται για απείθεια και απειλή κατά αστυνομικών

10:07LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πόζαρε με μπικίνι στη Μύκονο και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ