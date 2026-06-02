Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

Κλιμακούμενης δυσκολίας, σαφή στη διατύπωσή τους και απόλυτα ευθυγραμμισμένα με την εξεταστέα ύλη χαρακτηρίζονται τα θέματα στα Μαθηματικά των Πανελληνίων 2026 για τα ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά

Τα θέματα των Μαθηματικών στα ΕΠΑΛ:

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά και ο σχολιασμός τους από τα φροντιστήρια «ΝEO»

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων χαρακτηρίζονται ως κλιμακούμενης δυσκολίας, σαφή στη διατύπωσή τους και απόλυτα ευθυγραμμισμένα με την εξεταστέα ύλη. Οι μαθητές που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν θα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Αναλυτικότερα ανά θέμα:

Θέμα Α (Θεωρία): Απαιτούσε την απόδειξη της ιδιότητας των σχετικών συχνοτήτων, τη διατύπωση γνωστών ορισμών και την αξιολόγηση προτάσεων Σωστού/Λάθους. Κρίνονται ως απολύτως αναμενόμενα ερωτήματα που εξέταζαν την κατανόηση των βασικών εννοιών.

Απαιτούσε την απόδειξη της ιδιότητας των σχετικών συχνοτήτων, τη διατύπωση γνωστών ορισμών και την αξιολόγηση προτάσεων Σωστού/Λάθους. Κρίνονται ως απολύτως αναμενόμενα ερωτήματα που εξέταζαν την κατανόηση των βασικών εννοιών. Θέμα Β (Διαφορικός Λογισμός): Μια απλή πολυωνυμική συνάρτηση τρίτου βαθμού. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν βασικούς κανόνες παραγώγισης, να μελετήσουν τη μονοτονία, να βρουν την εξίσωση εφαπτομένης και να υπολογίσουν ένα απλό όριο. Η μεθοδολογία ήταν ξεκάθαρη, χωρίς παγίδες.

Μια απλή πολυωνυμική συνάρτηση τρίτου βαθμού. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν βασικούς κανόνες παραγώγισης, να μελετήσουν τη μονοτονία, να βρουν την εξίσωση εφαπτομένης και να υπολογίσουν ένα απλό όριο. Η μεθοδολογία ήταν ξεκάθαρη, χωρίς παγίδες. Θέμα Γ (Στατιστική): Ένα κλασικό πρόβλημα εύρεσης στατιστικών παραμέτρων, το οποίο αφορούσε τον αριθμό βιβλίων που διάβασαν μαθητές. Ζητήθηκε η εύρεση άγνωστης παρατήρησης μέσω της μέσης τιμής και στη συνέχεια ο υπολογισμός διαμέσου, διακύμανσης και συντελεστή μεταβολής. Απαιτούσε προσοχή στις αλγεβρικές πράξεις, αλλά δεν έκρυβε εκπλήξεις.

Ένα κλασικό πρόβλημα εύρεσης στατιστικών παραμέτρων, το οποίο αφορούσε τον αριθμό βιβλίων που διάβασαν μαθητές. Ζητήθηκε η εύρεση άγνωστης παρατήρησης μέσω της μέσης τιμής και στη συνέχεια ο υπολογισμός διαμέσου, διακύμανσης και συντελεστή μεταβολής. Απαιτούσε προσοχή στις αλγεβρικές πράξεις, αλλά δεν έκρυβε εκπλήξεις. Θέμα Δ (Πρόβλημα Βελτιστοποίησης): Το θέμα αυτό ξεχώρισε τους άριστα προετοιμασμένους μαθητές. Ξεκινούσε με την κατασκευή μιας συνάρτησης περιμέτρου ενός οικοπέδου σταθερού εμβαδού και προχωρούσε στη μελέτη της με σκοπό την ελαχιστοποίηση της περιμέτρου. Το τελευταίο ερώτημα απαιτούσε τον υπολογισμό ενός πιο σύνθετου ορίου, αποτελώντας ένα ωραίο συνδυαστικό ερώτημα για το κλείσιμο της εξέτασης.

