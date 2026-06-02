Στην κόψη του ξυραφιού το ΠΑΣΟΚ, σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται σήμερα η ΚΟ της ΝΕΑΡ

Ριζικές ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Η ίδρυση του κόμματος ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ριζικές ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά, επηρεάζοντας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τον Κόσμο του Πέτρου Κόκκαλη.
  • Η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ κορυφώνεται με την επικείμενη συνεδρίαση της ΚΕ, την παρουσία και κριτική του Παύλου Πολάκη προς την ηγεσία, και τη διαφωνία για τη στρατηγική συνεργασιών.
  • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΕΑΡ διαλύεται σήμερα λόγω της ανεξαρτητοποίησης 7 βουλευτών που αναμένεται να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
  • Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και πτώση δημοσκοπικών επιδόσεων, με έντονες διαφωνίες για τις κυβερνητικές συνεργασίες και διαφορετικές τάσεις εντός του κόμματος.
  • Ο Πέτρος Κόκκαλης παραιτήθηκε από την προεδρία του κόμματος Κόσμος, οδηγώντας στη διάλυσή του και τη συστράτευσή του με τον Αλέξη Τσίπρα.
Οι ριζικές ανακατατάξεις που θα προκαλούσε η δημιουργία του κόμματος Τσίπρα έχουν ήδη αρχίσει να επέρχονται στον χώρο της Κεντροαριστεράς, μία μόλις εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του σχηματισμού της ΕΛΑΣ από τον πρώην πρωθυπουργό.

Εξελίξεις υπάρχουν ταυτόχρονα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, αλλά και στον Κόσμο του Πέτρου Κόκκαλη.

Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ

Η κρίση εντός του ΣΥΡΙΖΑ που επηρεάζεται άμεσα από τη δημιουργία της ΕΛΑΣ αναμένεται να κορυφωθεί το ερχόμενο Σάββατο, όταν θα συνεδριάσει η ΚΕ προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματα του κόμματος, με δεδομένη πλέον και τη ρητή άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συνομιλήσει με συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις, επιλέγοντας μόνο την προσέγγιση με μεμονωμένα πρόσωπα.

Η κατάσταση έχει κλιμακωθεί ήδη από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ και συνεπώς από την ΠΓ και την ΚΕ, ωστόσο στη συνεδρίαση του Σαββάτου, ο κ. Πολάκης αναμένεται να παρεβρεθεί, να λάβει τον λόγο και να κατακεραυνώσει την ηγεσία του κόμματος για τη στάση της.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Σωκράτη Φάμελλο για ολιγωρία σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων για λήψη πρωτοβουλιών σύμπραξης με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και για το γεγονός ότι δεν χαράχτηκε στρατηγική αυτόνομης πορείας για τον ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία πρόθεση συνεργασίας.

Ταυτόχρονα, ο Σωκράτης Φάμελλος καλείται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των βουλευτών και στελεχών του κόμματος που χωρίς να αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ προχωρούν σε δηλώσεις στήριξης της ΕΛΑΣ, προκαλώντας πολιτικό αδιέξοδο στην Κουμουνδούρου.

Διαλύεται σήμερα η ΚΟ ΝΕΑΡ

Από την άλλη, η ΝΕΑΡ φαίνεται πως σήμερα θα απωλέσει μια από τις βασικές δημόσιες εκφράσεις της, καθώς η ΚΟ αναμένεται να διαλυθεί λόγω της ανεξαρτητοποίησης 7 βουλευτών της λόγω διαφωνιών με τη σημερινή ηγεσία, αλλά και εν μέσω πληροφοριών ότι προλειαίνουν τον δρόμο για την ένταξή τους στο κόμμα Τσίπρα.

Πρόκειται για τους/τις: Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νάσο Ηλιόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Η ανεξαρτητοποίηση θα γίνει με κοινή επιστολή τους στη ΝΕΑΡ, της οποίας η ΚΟ θα διαλυθεί αυτόματα, καθώς οι εναπομείναντες βουλευτές της δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για τη συγκρότηση ΚΟ.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είχε τονίσει ότι «το μόνο που άλλαξε από το συνέδριο μας ήταν η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. Η όποια συμπόρευσή της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την Ε.Λ.ΑΣ., νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο, δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική».

Στην κόψη του ξυραφιού το ΠΑΣΟΚ

Σε αντίστοιχη κρίση βρίσκεται και το ΠΑΣΟΚ που βλέπει τις δημοσκοπικές του επιδόσεις να καταρρέουν καθώς μπροστά του σε όλο και περισσότερες μετρήσεις δεν ανιχνεύεται μόνο το κόμμα Τσίπρα, αλλά και αυτό της Μαρίας Καρυστιανού.

Η στάση κατά των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται να τελεσφορεί με δεδομένο ότι όλο και περισσότερες καταλήγουν σε γενικές γραμμές σε κοινά συμπεράσματα, ενώ ταυτόχρονα ξεσπά κόντρα και εσωτερικά για το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών.

Από τη μία πλευρά το στρατόπεδο Διαμαντοπούλου, στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται εσχάτως και ο Παύλος Γερουλάνος που ανοίγουν τον δρόμο να ανατραπεί η συνεδριακή απόφαση που απορρίπτει ρητά κάθε συνεργασία με τη ΝΔ σε οποιοδήποτε εκλογικό σενάριο. Στην αντίπερα όχθη, ο Χάρης Δούκας που σε δηλώσεις του, υπεραμύνθηκε της αυτόνομης πορείας, αλλά άφησε «ορθάνοιχτο» το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα μετά τις εκλογές.

Τα κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους εντός της εβδομάδας κατά τη συνεδρίαση του ΠΣ του κόμματος.

«Κλείνει» και ο Κόσμος

Τέλος, Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του κόμματος Κόσμος, το οποίο μάλιστα είχε ιδρύσει, ανακοίνωσε χθες ο Πέτρος Κόκκαλης, στον συμπρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ράπτη.

Ο Πέτρος Κόκκαλης είναι ένα από τα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο ότι θα συστρατευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το οποίο αφήνει και ο ίδιος να εννοηθεί στην ανακοίνωσή του, όπου τονίζει πως δε σταματάει την πολιτική του πορεία.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Πέτρου Κόκκαλη από το Κόσμος, που ο ίδιος είχε ιδρύσει, οδηγεί το κόμμα στη διάλυση, όπως ξεκαθάρισε και ο συμπρόεδρός του, ο οποίος ανακοίνωσε ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Γραμματείας θα διευθετηθεί και τυπικά η αναστολή λειτουργίας του κόμματος.

