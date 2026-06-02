Η «μαύρη τρύπα» της μίσθωσης κατοικίας: Μόλις 241 ευρώ το μέσο δηλωθέν ενοίκιο

Σε «πονοκέφαλο» έχει εξελιχθεί η πρακτική των ενοικίων δύο ταχυτήτων

Newsbomb

Η «μαύρη τρύπα» της μίσθωσης κατοικίας: Μόλις 241 ευρώ το μέσο δηλωθέν ενοίκιο
SOOC.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το μέσο δηλωθέν ενοίκιο για κύρια κατοικία στην Αθήνα είναι 241 ευρώ, πολύ χαμηλότερο από τα πραγματικά ενοίκια που ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν έως και 1.000 ευρώ.
  • Η υποδήλωση εισοδημάτων από ενοίκια παραμένει εκτεταμένη, αποτελώντας σημαντική φοροδιαφυγή στην αγορά ακινήτων.
  • Τα δηλωθέντα μισθωτήρια αυξήθηκαν κατά 238.000 μέσα σε ένα χρόνο, λόγω μέτρων φορολογικής διαφάνειας και επιστροφής ενοικίου.
  • Η συνολική δηλωθείσα δαπάνη ενοικίων για κύρια κατοικία αυξήθηκε από 2,466 δισ. ευρώ το 2023 σε 3,88 δισ. ευρώ το 2024.
  • Η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος και ο φόβος φορολογικών ελέγχων έχουν συμβάλλει στην αύξηση των δηλωμένων ενοικίων.
Snapshot powered by AI

Ενόσω η στεγαστική κρίση πιέζει ασφυκτικά χιλιάδες νοικοκυριά και τα ενοίκια καταγράφουν διαδοχικά αρνητικά ρεκόρ, τα επίσημα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης αποτυπώνουν μία εικόνα που απέχει αισθητά από την πραγματικότητα της αγοράς.

Παρατηρείται το εξής παράδοξο: Στην Αθήνα, ακόμη και ένα μικρό διαμέρισμα δύσκολα ενοικιάζεται κάτω από 500 ευρώ, οι φορολογικές δηλώσεις εμφανίζουν μέσο μηνιαίο ενοίκιο μόλις 241 ευρώ για κύρια κατοικία. Αυτή η απόκλιση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβλημα της υποδήλωσης εισοδημάτων από ακίνητα και αποκαλύπτει ότι η φοροδιαφυγή στα ενοίκια εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες «μαύρες τρύπες» της οικονομίας.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 (εισοδήματα 2024) είναι αποκαλυπτικά. Η μέση μηνιαία δαπάνη ενοικίου για κύρια κατοικία διαμορφώθηκε στα 241 ευρώ ανά φορολογούμενο, ενώ για τις φοιτητικές κατοικίες στα 244 ευρώ. Πρόκειται για ποσά που όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, αλλά βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τα πραγματικά μισθώματα που καταβάλλουν οι ενοικιαστές, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην Αθήνα και γενικότερα την Αττική, η εύρεση διαμερίσματος 50 έως 70 τετραγωνικών μέτρων με ενοίκιο κάτω από 500 ευρώ θεωρείται πλέον εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας, κατοικίες 70 τετραγωνικών μέτρων μισθώνονται έναντι 750 έως 800 ευρώ, ενώ αν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα διαμερίσματα, το μηνιαίο μίσθωμα μπορεί να «αγγίξει» ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Αυτή η εικόνα καταδεικνύει ότι τα ποσά που δηλώνονται στην εφορία, δεν αντανακλούν την πραγματική κατάσταση στην αγορά, αλλά αντιθέτως αποτυπώνουν το εύρος της φοροδιαφυγής που εξακολουθεί να υπάρχει στον κλάδο των ακινήτων.

Παρά τη μεγάλη απόσταση μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών ενοικίων, τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μικρή βελτίωση.

Η μέση δηλωθείσα δαπάνη για κύρια κατοικία αυξήθηκε από 188,8 ευρώ το 2020 στα 194 ευρώ το 2021, στα 202 ευρώ το 2022, στα 211 ευρώ το 2023 και τελικά στα 244 ευρώ το 2024. Μόνο την τελευταία χρονιά, η αύξηση έφτασε το 15,6%, στοιχείο που αποδίδεται εν μέρει στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στα νέα μέτρα διαφάνειας στις συναλλαγές, αλλά και στη μείωση των συντελεστών, που ισχύουν όμως από εφέτος.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή που καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες. Η μέση δηλωθείσα μηνιαία δαπάνη, από 150,6 ευρώ το 2022, ανήλθε στα 172,6 ευρώ το 2023 και εκτινάχθηκε στα 244 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 41,36% μέσα σε μόλις 1 χρόνο. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα επίπεδα απέχουν αισθητά από τα πραγματικά μισθώματα που καταβάλλουν οι οικογένειες για φοιτητική στέγη, ιδιαίτερα σε πόλεις με αυξημένη ζήτηση.

Στελέχη της φορολογικής διοίκησης αναγνωρίζουν ότι η υποδήλωση εισοδημάτων από ενοίκια παραμένει εκτεταμένη και προαναγγέλλουν περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων, με βασικό στόχο την αποκάλυψη των πραγματικών μισθωμάτων που διακινούνται στην αγορά, όπως γράφει η «Καθημερινή».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον αριθμό των ακινήτων που εμφανίζονται πλέον ως μισθωμένα στις φορολογικές δηλώσεις.

Μέσα σε ένα χρόνο εμφανίστηκαν στην εφορία επιπλέον 238.000 μισθωτήρια ακινήτων που προφανώς ήταν εντελώς «μαύρα». Αιτία ήταν το μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

Τα δεδομένα της Αρχής δείχνουν σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των δηλωμένων ακινήτων, όσο και τη συνολική δαπάνη ενοικίων.

Στην κύρια κατοικία, οι δηλώσεις μισθωμένων ακινήτων αυξήθηκαν από 970.506 το 2023 σε 1.195.757 το 2024, δηλαδή κατά 225.251 ακίνητα. Παράλληλα, η συνολική δηλωθείσα δαπάνη ενοικίου εκτινάχθηκε από 2,466 δισ. ευρώ σε 3,88 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις φοιτητικές κατοικίες. Ο αριθμός των δηλωμένων ακινήτων αυξήθηκε από 83.801 το 2023 σε 95.697 το 2024, ενώ η συνολική δηλωθείσα δαπάνη ανέβηκε από 173,65 εκατ. ευρώ σε 270,98 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αύξηση των δηλωμένων μισθωμένων ακινήτων αποδίδεται σε σειρά παραγόντων:

  • Δηλώθηκαν στην εφορία ακίνητα που μέχρι πρότινος ενοικιάζονταν «μαύρα», χωρίς συμβόλαια και χωρίς καταγραφή στην επίσημη οικονομία.
  • Επανήλθαν στην αγορά κενές κατοικίες, καθώς τα νέα φορολογικά κίνητρα, όπως η τριετής φοροαπαλλαγή και οι εκπτώσεις για ανακαινίσεις, ώθησαν αρκετούς ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους.
  • Σημαντικός αριθμός κατοικιών φαίνεται ότι μετακινήθηκε από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η μικρή αύξηση του δηλωμένου μέσου μισθώματος συνδέεται και με την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος από τον Οκτώβριο, αλλά και με τον αυξημένο φόβο πολλών ιδιοκτητών ότι τα πραγματικά ποσά θα εντοπιστούν μέσω διασταυρώσεων από την εφορία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26WHAT THE FACT

Η Κίνα έστειλε στην Αυστραλία το μεγαλύτερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων: Γίγαντας 16 μέτρων που «λυγίζει στη μέση»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύδροι της Ένωσης Δικαστών - Εισαγγελέων κατά των ΗΠΑ για Γιωτόπουλο: «Δεν ξέρουμε αν στην Αμερική ακυρώνονται δικαστικές αποφάσεις από την κυβέρνηση»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έπεσε στον γκρεμό

09:14WHAT THE FACT

Η «Πύλη προς την Κόλαση» της Σιβηρίας μεγαλώνει και φέρνει στο φως ζώα από την Εποχή των Παγετώνων

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Σήμερα η κηδεία του ποδοσφαιριστή - Σε εξέλιξη η έρευνα για το τροχαίο δυστύχημα

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει το Μαξίμου - Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Διανομέας έπαιξε τον «Έρωτα αρχάγγελο» του Μητροπάνου στο πιάνο του Μετρό και έγινε viral

08:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «μαύρη τρύπα» της μίσθωσης κατοικίας: Μόλις 241 ευρώ το μέσο δηλωθέν ενοίκιο

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κόψη του ξυραφιού το ΠΑΣΟΚ, σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται σήμερα η ΚΟ της ΝΕΑΡ, «κλείνει» ο Κόσμος του Κόκκαλη

08:57ΕΥ ΖΗΝ

Τι σνακ επιλέγουν οι διαιτολόγοι για την υπέρταση - Τι λένε για κρεατίνη και πνευματική διαύγεια

08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Οφείλει να δώσει απαντήσεις ο Τσίπρας - Έρμαιο μιας παρέας μαθητευόμενων μάγων η χώρα»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Ο Τραμπ θέλει πάση θυσία να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά το Ιράν δεν υποχωρεί

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Τελευταίος μήνας για την απογραφή ο Ιούνιος - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Παραλιακή

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε 82χρονη τουρίστρια από τη θάλασσα στο Καμινάκι

08:25LIFESTYLE

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για το ερωτευμένο ζευγάρι

08:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσάμπιονς Λιγκ: Πάνω από 16 εκατ. θεάσεις του τελικού μέσω πειρατικών πλατφορμών στο Ηνωμένο Βασίλειο

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Η πιο ψηλή κατασκήνωση του κόσμου έχει μετατραπεί σε απέραντο σκουπιδότοπο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κινητά τηλέφωνα: Σε αυτά τα δωμάτια του σπιτιού θα τα «απαγορεύσει» η Σουηδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού για να διαπιστωθεί αν ήταν ναρκωμένα - Τι ερευνούν οι αρχές

00:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο αυτόφωρο γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ – Κατηγορείται για απείθεια και απειλή κατά αστυνομικών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Φώναζε για «βοήθεια» η 39χρονη - Έφερε τραύματα και στην πλάτη - Τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες – Αγνοείτο επί 1 χρόνο

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Η πιο ψηλή κατασκήνωση του κόσμου έχει μετατραπεί σε απέραντο σκουπιδότοπο

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κόψη του ξυραφιού το ΠΑΣΟΚ, σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται σήμερα η ΚΟ της ΝΕΑΡ, «κλείνει» ο Κόσμος του Κόκκαλη

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Διανομέας έπαιξε τον «Έρωτα αρχάγγελο» του Μητροπάνου στο πιάνο του Μετρό και έγινε viral

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κινητά τηλέφωνα: Σε αυτά τα δωμάτια του σπιτιού θα τα «απαγορεύσει» η Σουηδία

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Νότια Ιταλία – Σε περιοχή της Καλαβρίας το επίκεντρο – Αισθητός και στα νησιά του Ιονίου

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Mακελειό στην Αϊόβα: Έξι νεκροί σε μπαράζ πυροβολισμών - Aυτοκτόνησε ο δράστης

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Τζάμπολ» στους τελικούς με media day - Αποφασίζουν για την 8άδα ξένων

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δούκας και ο Ανδρουλάκης, ο υπουργός που θέλει πρόωρες, το κόμμα Σαμαρά και η λεπτομέρεια στη μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ, το μήνυμα σε όσους σόρταραν Metlen, η Βιοχάλκο, η ΚΡΙ ΚΡΙ, το μυστικό της Motor Oil και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αντιπαράθεση Ράμα - Τσίπρα και η σημασία της για το νέο κόμμα

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

15:14LIFESTYLE

«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δημοσιότητα 300 υπογραφές υπέρ Τσίπρα - Ποιοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι και καθηγητές στηρίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ