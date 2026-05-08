ΑΑΔΕ: Εντόπισε αδήλωτα ενοίκια σε πλατφόρμες του εξωτερικού

Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να πληρώσουν επιπλέον φόρο διαφορετικά είναι αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα

  • Η ΑΑΔΕ εντόπισε αδήλωτα ή ανακριβή έσοδα από βραχυχρόνια μίσθωση σε πλατφόρμες του εξωτερικού για το 2023.
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για διόρθωση λαθών.
  • Οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορεί να επιφέρουν επιπλέον φόρο και προσαυξήσεις που ξεκινούν από 3.000 ευρώ και άνω.
  • Ιδιοκτήτες που δεν υποβάλουν δηλώσεις θα μπουν σε αυστηρό φορολογικό έλεγχο με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχο 5 ετών.
  • Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται υψηλά πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις από τις φορολογικές αρχές.
Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίοι έχουν δηλώσει πολύ λιγότερα έσοδα από τις κρατήσεις που είχαν στις πλατφόρμες του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ συγκέντρωσε στοιχεία από πλατφόρμες του εξωτερικού και έκανε διασταυρώσεις με τα εισοδήματα που δήλωσαν από ενοίκια χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Διαπίστωσε ότι πολλοί από τους ιδιοκτήτες έχουν αδήλωτα ή ανακριβή έσοδα για το 2023.

Έτσι η ΑΑΔΕ καλεί αυτούς τους ιδιοκτήτες να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να διορθώσουν τυχόν λάθη. Όπως λένε φοροτεχνικοί μία τέτοια τροποποιητική δήλωση ενδεχομένως να βγάλει και επιπλέον φόρο που εκτιμάται από 3.000 ευρώ και πάνω. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι υπολογίζεται μόνο ο φόρος εισοδήματος που μπορεί να είναι και μικρός σε κάποιες περιπτώσεις. Προστίθενται επιπλέον και οι προσαυξήσεις και οι αναδρομικές χρεώσεις.

Ωστόσο, αυτό είναι το καλό σενάριο για όσους ιδιοκτήτες θα ανταποκριθούν και θα καταθέσουν τροποποιητικές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, οι ιδιοκτήτες που δεν θα υποβάλλουν δηλώσεις θα μπουν στην μαύρη λίστα των φορολογικών αρχών. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει ένας ακόμη πιο έντονος έλεγχος με άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και πλήρη φορολογικό έλεγχο σε βάθος 5ετίας για αυτούς τους ιδιοκτήτες. Έτσι σε αυτή τη περίπτωση τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν είναι πολύ πιο μεγάλα καθώς θα αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις.

