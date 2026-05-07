Φορολογική δήλωση: Πώς δηλώνετε τα ενοίκια στο έντυπο Ε2 - Αναλυτικά η διαδικασία

Snapshot Η δήλωση ενοικίων στο έντυπο Ε2 γίνεται καταχωρώντας τα στοιχεία του ενοικιαστή, τη χρήση του ακινήτου και το συνολικό ετήσιο μίσθωμα για κάθε ακίνητο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιλογή ακινήτων από το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ (Ε9) και την προσθήκη των στοιχείων μίσθωσης μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Ανείσπρακτα ενοίκια δηλώνονται σε ειδική στήλη μόνο εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα νομικά έγγραφα στη ΔΟΥ.

Στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου, δηλώνεται ο ΑΦΜ του δωρεάν χρήστη και μηδενικό ενοίκιο.

Η δήλωση ολοκληρώνεται με την αποθήκευση και οριστικοποίηση του εντύπου Ε2. Snapshot powered by AI

Η δήλωση ενοικίων στη φορολογική δήλωση, ως εισόδημα από ακίνητα, στο έντυπο Ε2 γίνεται αναλυτικά για κάθε ακίνητο, καταχωρώντας τα στοιχεία του ενοικιαστή (ΑΦΜ), τη χρήση του ακινήτου και το συνολικό ετήσιο μίσθωμα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιλογή των ακινήτων από το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ (Ε9) και την προσθήκη των στοιχείων μίσθωσης.

Τα βήματα για τη συμπλήρωση του Ε2

Είσοδος: Συνδεθείτε στο myAADE και επιλέξτε «Δηλώσεις» > «Ε2 - Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας».

Συνδεθείτε στο myAADE και επιλέξτε «Δηλώσεις» > «Ε2 - Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας». Επιλογή Ακινήτου: Εισάγετε το ακίνητο (από τα Ε9 σας ή προσθήκη νέου) με τον ΑΤΑΚ.

Εισάγετε το ακίνητο (από τα Ε9 σας ή προσθήκη νέου) με τον ΑΤΑΚ. Στοιχεία Μίσθωσης (Στήλες Ε2):

Στήλες 1-10: Συμπληρώστε το είδος μίσθωσης (π.χ. κατοικία), τη διεύθυνση, την επιφάνεια. Στήλη 11: ΑΦΜ ενοικιαστή. Στήλη 13: Συνολικό ετήσιο ακαθάριστο ενοίκιο.

Ειδικές Περιπτώσεις:

Ανείσπρακτα Ενοίκια: Δηλώνονται σε ειδική στήλη, εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα νομικά έγγραφα (π.χ. διαταγή πληρωμής) στην ΔΟΥ, αναφέρει η AADE. Δωρεάν Παραχώρηση: Στη στήλη 11 βάζετε τον ΑΦΜ του δωρεάν χρήστη και στις στήλες ενοικίου «0».

Οριστικοποίηση: Επιλέξτε «Αποθήκευση» και «Οριστικοποίηση» της δήλωσης.

Διαβάστε επίσης