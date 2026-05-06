Επιστροφή φόρου 2026: Πότε πιστώνεται και πως δηλώνω IBAN στο myAADE 2026

Επιστροφή φόρου θα δουν 4 στους 10 φορολογούμενους, μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026.

Η παρακολούθηση της επιστροφής φόρου γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)». Από εκεί μεταφέρεται στο περιβάλλον σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά τη σύνδεση, επιλέγεται η ενότητα «Επιστροφές». Στην εν λόγω καρτέλα καρτέλα εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που αφορούν τον φορολογούμενο, μαζί με το αντίστοιχο ποσό και την κατάστασή τους. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη επιστροφή, αυτή εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη.

Πότε πληρώνεται η επιστροφή

Κατά βάση, η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα γρήγορη κυρίως όταν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι. Πάντως η ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου μπορεί να γίνει έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα στον ΕΝΦΙΑ ή σε άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, αυτό πιστώνεται στον φορολογούμενο.

Πώς γίνεται η δήλωση IBAN για επιστροφή φόρου

Για να δει ο φορολογούμενος την επιστροφή φόρου, θα πρέπει να δηλώσει ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά τα βήματα για δήλωση IBAN: