Ελβετία: Τουρκικής καταγωγής και σεσημασμένος εξτρεμιστής ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι

Με την Ελβετία να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ της επίθεσης - που πλέον χαρακτηρίζεται και επισήμως ως τρομοκρατικής - με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό, περισσότερα στοιχεία για τον δράστη έρχονται στην δημοσιότητα.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες ο δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Νεσίπ Ντεντελέρ, που έχει διπλή υπηκοότητα Ελβετίας και Τουρκίας.

Γεννημένος το 1994, ο Ντεντελέρ απέκτησε την ελβετική υπηκοότητα το 2009, όμως απασχολούσε έντονα τις διωκτικές αρχές ήδη από το 2015. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας, είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάδοση προπαγάνδας της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS, ενώ συνδεόταν με έρευνες γύρω από το διαβόητο τζαμί Αν-Νουρ της περιοχής.

Τα τελευταία δύο χρόνια φέρεται να διέμενε στην Τουρκία, επιστρέφοντας στην Ελβετία μόλις τον Μάιο του 2026.

Η μοιραία απόφαση των γιατρών

Αυτό όμως που προκαλεί έντονες αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη των γεγονότων που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Στις 25 Μαΐου, ο 31χρονος εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα κάνοντας ασυνάρτητες δηλώσεις, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα σε ψυχιατρικό ίδρυμα, από το οποίο όμως κατάφερε να αποδράσει την επόμενη κιόλας ημέρα, 26 Μαΐου.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου, ένας γιατρός αποφάσισε ότι ο άνδρας δεν αποτελούσε κίνδυνο για τον εαυτό του ή για την κοινωνία, επιτρέποντάς του να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους.

Το επόμενο πρωί, ο Ντεντελέρ επιτέθηκε στους ανυποψίαστους πολίτες φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια

Σε αντίθεση με αρχικές εκτιμήσεις περί απλού ψυχιατρικού επεισοδίου, οι επίσημες αρχές της Ζυρίχης ξεκαθάρισαν τη θέση τους χωρίς περιστροφές.

Ο διευθυντής ασφαλείας του καντονιού, Μάριο Φερ, χαρακτήρισε το συμβάν ως μια «ειδεχθή τρομοκρατική πράξη», τονίζοντας ότι τα κίνητρα εντοπίζονται ξεκάθαρα στον χώρο του εξτρεμισμού.

Σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας, Μάριους Βάιερμαν, οι έρευνες δείχνουν ότι ο δράστης έδρασε μόνος του.

Από τους τρεις τραυματίες, ηλικίας 28, 43 και 52 ετών, οι δύο πρώτοι πήραν γρήγορα εξιτήριο, ενώ ο γηραιότερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον μηρό και παραμένει νοσηλευόμενος.

Το χρονικό της επίθεσης

Πλάνα από τον τόπο του συμβάντος έδειξαν τον φερόμενο ως δράστη, που αναγνωρίστηκε ως ο 31χρονος Νεσίπ Ντεντέλερ να τρέχει δίπλα από μια ομάδα τρομοκρατημένων μικρών μαθητών με το μαχαίρι στο χέρι, ενώ ο δάσκαλός τους προσπαθούσε να τους προστατεύσει.

Πολλοί μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι ο δράστης φώναζε «Allahu Akbar», που στα αραβικά σημαίνει «Ο Θεός είναι μεγάλος», καθώς εξαπέλυε τη βίαιη οργή του και έτρεχε δίπλα από την σχολική ομάδα.

Ein islamistischer #Attentäter ruft «Allahu Akbar» und sticht mit einem Messer auf Passanten am Bahnhof #Winterthur - direkt vor einer Schulklasse mit kleinen Kindern. Entsetzlich. Wer die #Schweiz liebt, akzeptiert das nicht! pic.twitter.com/bAst46NOtZ — Nils Fiechter (@NilsFiechter) May 28, 2026

Ο υπεύθυνος ασφαλείας στο καντόνι της Ζυρίχης, δήλωσε το απόγευμα στους δημοσιογράφους ότι «από την σκηνή του εγκλήματος είναι σαφές ότι το κίνητρο για αυτή την πράξη πρέπει να αναζητηθεί στον χώρο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού».

Ένας περαστικός δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο Blick: «Άκουσα έναν άνδρα πίσω μου να φωνάζει “Allahu Akbar” πέντε ή έξι φορές με πολύ έντονο και ταραγμένο τρόπο».

Εικόνες που μοιράστηκαν διάφορα ελβετικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν έναν άνδρα με μακριά καστανά μαλλιά, που φορούσε μαύρο μπλουζάκι και γκρι σορτς, να συνοδεύεται από την αστυνομία μετά τη σύλληψή του.

Η αστυνομία της Ζυρίχης διεξάγει εντατική έρευνα για να διασαφηνίσει το ιστορικό της επίθεσης και να καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα σχετικά με το κίνητρο.

Το Βίντερτουρ έχει περίπου 123.000 κατοίκους και βρίσκεται στη βορειοανατολική Ελβετία, κοντά στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Ζυρίχη.