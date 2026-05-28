Περιπέτεια για 26χρονη στην Βραζιλία: Πάλευε δύο ημέρες με τα κύματα - Την έσωσαν ψαράδες

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας γυναίκας που πάλευσε για δύο ημέρες με τα κύματα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Η Bruna Damaris Sant’anna da Silva είχε εξαφανιστεί την Κυριακή (24/5) κατά τη διάρκεια εκδρομής με τζετ σκι. Η 26χρονη φοιτήτρια νοσηλευτικής εντοπίστηκε περίπου 16 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή, να επιπλέει χάρη στο σωσίβιό της.

Ψαράδες την εντόπισαν και την παρέδωσαν στους διασώστες, κοντά στην Ilhabela, στη βόρεια ακτή του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, το πρωί της Τρίτης.

Ο ψαράς Alex Quintino δήλωσε πως η νεαρή γυναίκα προσπαθούσε να κάνει σήματα προς το σκάφος του για την βοηθήσει. Μετά τη διάσωσή της, η Bruna ήταν αποπροσανατολισμένη, παγωμένη και το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν νερό.

«Την τυλίξαμε με μια κουβέρτα. Τα χέρια και τα πόδια της είχαν ήδη ζαρώσει από τις ατελείωτες ώρες μέσα στο νερό».

Ο Alex εκτίμησε ότι τα θαλάσσια ρεύματα είχαν παρασύρει τη Bruna πολύ μακριά από την ακτή και πιστεύει πως δύσκολα θα επιβίωνε για πολύ ακόμη.

«Αν δεν τη βρίσκαμε εμείς εκεί, δεν νομίζω ότι θα την έβρισκε κάποιος άλλος», δήλωσε.

Η Bruna εξαφανίστηκε καθώς έκανε βόλτα με τζετ σκι κοντά στην παραλία Ponta das Canas Beach, στην Ilhabela. Μαζί της ήταν ο 28χρονος Dheoge Pereira Bernardino, όμως οι δυο τους δεν επέστρεψαν ποτέ.

Οι φίλοι τους ξεκίνησαν αμέσως αγωνιώδεις έρευνες, χωρίς όμως να καταφέρουν να εντοπίσουν το ζευγάρι, με αποτέλεσμα να καλέσουν τις αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Θαλάσσιας Πυροσβεστικής και του Πολεμικού Ναυτικού της Βραζιλίας.

Οι αρχές εντόπισαν το εγκαταλελειμμένο τζετ σκι τη Δευτέρα, περισσότερα από 20 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχαν θεαθεί τελευταία φορά οι δύο νέοι. Η ανακάλυψη αυτή βοήθησε τους διασώστες να περιορίσουν την περιοχή των ερευνών.

«Το να σώζεις μια ζωή είναι ανεκτίμητο. Δεν σκεφτόμαστε το αύριο. Ο Θεός ξέρει τι κάνει», ανέφερε ο ψαράς που διέσωσε την άτυχη κοπέλα.

Μετά τη διάσωσή της, η Bruna μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της. Η κατάστασή της βελτιώθηκε σύντομα αρκετά ώστε να βγει από τη ΜΕΘ σύντομα.

