Εύβοια: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των τριών περιπατητών στη Δίρφυ

Λήξη συναγερμού σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την περιπέτεια τριών ανθρώπων που έχασαν τον προσανατολισμό τους αργά το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το evia online, δύο άνδρες και μία γυναίκα που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην ευρύτερη περιοχή των Στροπόνων –κοντά στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας, στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων– έχασαν προσωρινά τον δρόμο τους, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Ευτυχώς, η περιπέτειά τους είχε αίσια έκβαση, καθώς οι τρεις περιπατητές κατάφεραν τελικά να επαναπροσανατολιστούν μόνοι τους. Όπως έγινε γνωστό, είναι όλοι τους καλά στην υγεία τους και σε εξαιρετική κατάσταση, βάζοντας τέλος στην αγωνία.

