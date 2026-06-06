Καλαμάτα: Η συστηματική παρακολούθηση με κοριό της Βασιλικής και η απολογία που δεν έπεισε

Ο 41χρονος επιχείρησε να αντικρούσει το στοιχείο της προμελέτης, υποστηρίζοντας πως η δολοφονία προήλθε έπειτα από άγριο καβγά και πως ο ίδιος «θόλωσε»

Μίλτος Τσεκούρας

Καλαμάτα: Η συστηματική παρακολούθηση με κοριό της Βασιλικής και η απολογία που δεν έπεισε

Το διαμέρισμα της δολοφονίας και το θύμα

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 41χρονος στην Καλαμάτα παρακολουθούσε συστηματικά τη σύζυγό του με κοριό και αποθήκευε τα ηχητικά αρχεία σε κλειδωμένες ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Ο δράστης σκότωσε τη σύζυγό του με 45 μαχαιριές και προφυλακίστηκε μετά από εξάωρη απολογία.
  • Στην απολογία του αρνήθηκε τον προμελετημένο χαρακτήρα του εγκλήματος, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία συνέβη μετά από καυγά.
  • Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι οι παρακολουθήσεις έγιναν για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών και όχι από ζήλεια.
  • Ο δικηγόρος τόνισε ότι το κίνητρο δεν ήταν εκδίκηση ή κτητικότητα, αλλά απογοήτευση και οργή λόγω της αποτυχίας του γάμου.
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Συστηματική παρακολούθηση της συζύγου του με τη χρήση κοριού είχε στήσει ο 41χρονος στην Καλαμάτα, φροντίζοντας μάλιστα να αποθηκεύει τα ηχητικά αρχεία σε ηλεκτρονικές συσκευές τις οποίες είχε κλειδώσει με πολλαπλούς και εξαιρετικά ισχυρούς κωδικούς ασφαλείας.

Σύμφωνα με ρεπορταζ του Star, τα ψηφιακά αυτά ευρήματα δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος είχε οργανώσει την παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλίσει πως κανείς άλλος δεν θα αποκτούσε πρόσβαση στα δεδομένα, πριν τελικά αφαιρέσει τη ζωή της άτυχης Βασιλικής με 45 μαχαιριές. Μετά από τη μαραθώνια απολογία του, η οποία διήρκεσε έξι ώρες, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο δράστης επιχείρησε να αντικρούσει το στοιχείο της προμελέτης, υποστηρίζοντας πως η δολοφονία προήλθε έπειτα από άγριο καβγά και πως ο ίδιος «θόλωσε».

Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Υπήρξε ένταση και ένα μεγάλο επεισόδιο μεταξύ μας. Με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και τη σκότωσα. Από πέρυσι τον Σεπτέμβριο είχαμε λίγο πολύ τελειώσει ως ζευγάρι, απλά μέναμε στο ίδιο σπίτι μέχρι να προχωρήσει το διαζύγιο».

Την υπερασπιστική γραμμή περί απουσίας προσχεδιασμού ακολούθησε και ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, ο οποίος επιχείρησε να δώσει διαφορετική διάσταση στην υπόθεση της καταγραφής. Ειδικότερα, ανέφερε πως ο εντολέας του παρακολουθούσε τη σύζυγό του προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για το δικαστήριο και όχι από ζήλεια. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Οι παρακολουθήσεις δεν γίνονταν για να δει τι κάνει η σύζυγός του, όπως νομίζει η κοινή γνώμη. Οι παρακολουθήσεις έγιναν για να συσσωρευτεί υλικό και να μπορέσει δικαστικά να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών του».

Αναφερόμενος στα κίνητρα του 41χρονου, ο δικηγόρος πρόσθεσε: «Δεν ήταν ένα έγκλημα εκδικητικότητας, κτητικότητας, από έναν τύραννο σύζυγο. Ότι υπήρχε μέσα στον ψυχισμό του μία πίκρα, μία απογοήτευση, μία οργή, επειδή ο γάμος δεν εξελισσόταν όπως τον ονειρεύτηκε και όπως ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αυτό είναι αληθές».

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