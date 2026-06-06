Καλαμάτα: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για τη δολοφονία της Σίλιας -Στον ανακριτή ο συζυγοκτόνος

Βουλευτής κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την αξιοποίηση των πληροφοριών από δομή υποστήριξης γυναικών, στην οποία είχε απευθυνθεί το θύμα

Μιχάλης Παπαδάκος

Καλαμάτα: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για τη δολοφονία της Σίλιας -Στον ανακριτή ο συζυγοκτόνος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Χιλιάδες πολίτες στην Καλαμάτα διαδήλωσαν κατά της γυναικοκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας μετά τη δολοφονία της Βασιλικής από τον σύζυγό της.
  • Η δολοφονία της Βασιλικής είναι η 6η γυναικοκτονία που καταγράφεται στη χώρα το 2026, με αυξημένο αριθμό περιστατικών μέσα σε μία εβδομάδα.
  • Βουλευτής κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την αξιοποίηση των πληροφοριών από δομή υποστήριξης γυναικών, στην οποία είχε απευθυνθεί το θύμα.
  • Ο 41χρονος συζυγοκτόνος θα απολογηθεί στον ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε επίθεση από το θύμα και αναμένεται να ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
  • Μετά την απολογία, ο δράστης αναμένεται να προφυλακιστεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
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Με κεντρικό σύνθημα «καμία άλλη δολοφονημένη» η Καλαμάτα ξεσηκώθηκε και φώναξε για τη δολοφονία της Βασιλικής από τον σύζυγό της, στο διπλανό δωμάτιο απ' αυτό που κοιμόνταν τα δύο παιδιά τους.

Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα πλημμύρισε από χιλιάδες πολίτες που διαδήλωσαν κατά της γυναικοκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας με τη συμμετοχή του φορέων, συλλόγων και πλήθους πολιτών που θέλησαν να εκφράσουν δημόσια την οργή, τη θλίψη αλλά και την αγωνία τους για την επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων. Γυναίκες, άνδρες και μικρά παιδιά συμμετείχαν στη συγκέντρωση και την πορεία διαμαρτυρίας που ακολούθησε.

Ένα μεγάλο κόκκινο πανό με τα ονόματα θυμάτων γυναικοκτονιών αποτέλεσε το κεντρικό σύμβολο της εκδήλωσης, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε βίαια.

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Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκαν οι διοργανωτές, πρόκειται για την 6η γυναικοκτονία που καταγράφεται στη χώρα το 2026, ενώ μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας σημειώθηκαν μία απόπειρα και μία τετελεσμένη γυναικοκτονία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την έκταση του φαινομένου.

Ερώτηση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βασιλικής

Παράλληλα, η υπόθεση έλαβε και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα αρμόδια υπουργεία, ζητώντας εξηγήσεις για το κατά πόσο αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες που είχαν καταγραφεί από συμβουλευτική δομή υποστήριξης γυναικών, στην οποία είχε απευθυνθεί το θύμα στο παρελθόν.

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Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η 39χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια για την κακοποιητική συμπεριφορά που φέρεται να δεχόταν, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προστασίας και τη συνεργασία των υποστηρικτικών δομών με τις διωκτικές αρχές. Παράλληλα, ζητούνται απαντήσεις για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την ψυχολογική στήριξη και την ασφαλή διαβίωση των δύο ανήλικων παιδιών που έμειναν ορφανά.

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Στον ανακριτή ο συζυγοκτόνος, τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

Ύστερα από δύο αναβολές, σήμερα θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα για να απολογηθεί ο συζυγοκτόνος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 41χρονος λογιστής θα υποστηρίξει ότι δέχθηκε επίθεση από το θύμα, πριν τη δολοφονήσει ειδεχθώς με 45 μαχαιριές, ενώ όπως άφησε να εννοηθεί ο νομικός του εκπρόσωπος, Γιώργος Καμβύσης, θα ζητηθεί και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Μετά την απολογία, θεωρείται δεδομένο ότι θα πάρει το δρόμο για τη φυλακή, μέχρι την τέλεση του δικαστηρίου.

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