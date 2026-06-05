Καλαμάτα: «Tα παιδιά δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία – Η αστυνομία δεν είχε δεχθεί καταγγελία»

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία δεν είχε λάβει καταγγελίες ή πληροφορίες για ενδοοικογενειακή βία στην οικογένεια της δολοφονημένης γυναίκας στην Καλαμάτα.

Άτομα από το περιβάλλον γνώριζαν για τη χρόνια σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, αλλά δεν ενημέρωσαν ποτέ τις Αρχές.

Η μοναδική εμπλοκή της Αστυνομίας με την οικογένεια ήταν το Νοέμβριο του 2025, χωρίς ενδείξεις κακοποίησης κατά την τότε παρέμβαση.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και αμυντικά τραύματα στο θύμα, ενώ εξετάζεται αν της χορηγήθηκαν φαρμακευτικές ουσίες χωρίς τη γνώση της.

Τα παιδιά της οικογένειας δεν έχουν καταναλώσει ουσίες σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας. Snapshot powered by AI

«Η Ελληνική Αστυνομία δεν είχε δεχθεί καμία καταγγελία ούτε είχε στη διάθεσή της πληροφορίες που να υποδεικνύουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει, άτομα από το περιβάλλον της γνώριζαν ότι υφίστατο για χρόνια τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση, οι σχετικές πληροφορίες δεν γνωστοποιήθηκαν ποτέ στις Αρχές. «Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ενδεχομένως μια έγκαιρη ενημέρωση να μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγική εξέλιξη, διευκρινίζοντας ότι η μοναδική καταγεγραμμένη εμπλοκή της συγκεκριμένης οικογένειας με την Αστυνομία σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Τότε, οικείο πρόσωπο είχε απευθυνθεί στις Αρχές εκφράζοντας ανησυχία, καθώς η γυναίκα δεν απαντούσε στις κλήσεις και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Κατά τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ωστόσο, δεν υπήρξε καμία αναφορά σε περιστατικό κακοποίησης ούτε εντοπίστηκαν ενδείξεις που να εγείρουν υποψίες για ενδοοικογενειακή βία. Αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας που μετέβησαν στην οικία διαπίστωσαν ότι η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τα δύο παιδιά της και δεν παρουσίαζε στοιχεία που να προκαλούν ανησυχία. Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικοί τη συνάντησαν ιδιαιτέρως, απομακρύνοντάς την από τα παιδιά της, χωρίς ωστόσο να προκύψει οποιαδήποτε ένδειξη κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Αναφορικά με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι η σορός έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και κακώσεις, ενώ διαπιστώθηκαν και αμυντικά τραύματα, που καταδεικνύουν προσπάθεια αντίστασης από την πλευρά του θύματος. «Η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι τα έως τώρα στοιχεία της Αστυνομίας βασίζονται σε προφορική ενημέρωση από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία και αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της επίσημης έκθεσης.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε λάβει φαρμακευτικές ουσίες χωρίς τη γνώση της, μετά τον εντοπισμό υπνωτικών χαπιών. Όπως ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου, βρίσκονται σε εξέλιξη τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα κρίνουν αν υπήρξε χορήγηση ουσιών ή φαρμάκων.

Τέλος, επεσήμανε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καταναλώσει καμία ουσία, κάτι που θεωρείται βέβαιο στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

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