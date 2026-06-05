Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος - Τι φέρεται να υποστηρίζει

Snapshot Ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα έλαβε προθεσμία για απολογία το Σάββατο.

Ο συνήγορός του ζήτησε αναβολή για να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση παραδόθηκε αργά.

Ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του.

Η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου. Snapshot powered by AI

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους.

Το αίτημα για αναβολή της απολογίας κατέθεσε ο συνήγορός του, ζητώντας επιπλέον χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης παραδόθηκαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης, γεγονός που όπως υποστηρίζει δεν επέτρεψε την πλήρη προετοιμασία της απολογίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του, επιμένοντας στη θέση που έχει διατυπώσει από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του.

Έτσι, αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου, προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Κρυμμένος σκληρός δίσκος στο λογιστικό γραφείο του δράστη

Παρότι οι αρχικές έρευνες στο σπίτι του ζευγαριού δεν αποκάλυψαν συσκευές παρακολούθησης, νέα στοιχεία προέκυψαν κατά τη δεύτερη έφοδο των Αρχών, αυτή τη φορά στο λογιστικό γραφείο του 41χρονου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν σκληρό δίσκο κρυμμένο μέσα σε κούτα με χαρτιά εκτύπωσης, κάτω από στοίβες λογιστικών εγγράφων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον δίσκο βρέθηκαν ηχητικά αρχεία που φέρεται να προέρχονται από παρακολουθήσεις, γεγονός που άνοιξε νέο κύκλο ερευνών για τον εντοπισμό των συσκευών καταγραφής που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν και οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί.

Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο τους

Τα στοιχεία δείχνουν πως η 39χρονη βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση, καθώς στο αυτοκίνητο του ζευγαριού εντοπίστηκε συσκευή γεωεντοπισμού (GPS tracker). Μέσω αυτής, ο 41χρονος φέρεται να είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις μετακινήσεις της συζύγου του.

Ο σκληρός δίσκος, μαζί με usb, tablet, ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητό τηλέφωνο, έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Οι Αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό προκειμένου να διαπιστώσουν αν η δολοφονική επίθεση με τις 45 μαχαιριές ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης ή αν πρόκειται για έγκλημα που είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

«Καθαρές» οι εξετάσεις στα παιδιά

Το δυστυχές της υπόθεσης, είναι ότι τα παιδιά της οικογένειας, δύο κορίτσια 6 και 10 ετών, αντίστοιχα, βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόνταν την ώρα που ο πατέρας τους δολοφονούσε ειδεχθώς τη μητέρα τους. Τα ουρλιαχτά και οι φωνές της, πιθανώς θα έφτασαν στα αυτιά τους, ωστόσο, τα παιδάκια, που αναζητούν τη μητέρα τους, δεν έχουν μάθει ακόμα για την απώλειά της.

Στο σπίτι της οικογένειας, είχαν εντοπιστεί υπνωτικά χάπια, τα οποία πιθανολογείτο ότι είχε χορηγήσει ο πατέρας στα παιδιά για να μην καταλάβουν τίποτα από το φονικό, ωστόσο, οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάτι ύποπτο.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Την παρακολουθούσε με tracker, ψεύτικα προφίλ και κοριούς

Το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφει τον εφιάλτη που ζούσε η άτυχη γυναίκα τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος ήταν ένας χειριστικός σύντροφος, ο οποίος δεν την άφηνε να πάρει «ανάσα».

Το τελευταίο διάστημα διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αυτής της αποτρόπαιης δολοφονίας είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του (tracker), ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει πού είναι και τι κάνει, ανά πάσα στιγμή.

Μάλιστα, είχε δημιουργήσει κι ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram (thana_tos) προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «θάνατος».

Στο «μικροσκόπιο» παλαιότερες καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες, από το στενό κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από το 41χρονο σύζυγό της και πατέρα των δυο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ιστορικό στις Αρχές.

Φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της.

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω αστυνομίας.

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