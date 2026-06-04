Καλαμάτα: Το μυστικό σχέδιο απόδρασης της 39χρονης που έμεινε ανολοκλήρωτο

Ανοίγουν τα στόματα φίλων και γειτόνων μετά την άγρια δολοφονία της 39χρονης από τον σύζυγο της στην Καλαμάτα και μιλούν για έναν 20ετή εφιάλτη που βίωνε η γυναίκα στο πλευρό του δολοφόνου της

Καλαμάτα: Το μυστικό σχέδιο απόδρασης της 39χρονης που έμεινε ανολοκλήρωτο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα βίωνε κακοποίηση και έλεγχο από τον σύζυγό της για πάνω από 20 χρόνια.
  • Είχε ξεκινήσει νομικές διαδικασίες διαζυγίου και είχε αναζητήσει βοήθεια από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας.
  • Η γυναίκα είχε σχεδιάσει μυστικά να διαφύγει με τα παιδιά της, αλλά το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε πριν τη δολοφονία της.
  • Ο 41χρονος σύζυγός της τη δολοφόνησε μέσα στο σπίτι, ενώ τα δύο μικρά παιδιά τους βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.
  • Τα παιδιά βρίσκονται υπό ιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση, και η αδελφή της Βασιλικής έχει αναλάβει την επιμέλειά τους.
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Η φρικτή δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο, καθώς φίλοι, συγγενείς και άνθρωποι που γνώριζαν το ζευγάρι αποκαλύπτουν πλέον μια σκοτεινή πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζουν, διαρκούσε επί περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Πίσω από την εικόνα μιας φαινομενικά συνηθισμένης οικογένειας, η 39χρονη φέρεται να ζούσε έναν εφιάλτη ελέγχου και κακοποίησης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το τελευταίο διάστημα είχε πάρει τη μεγάλη απόφαση να βάλει τέλος στον γάμο της και να απομακρυνθεί μαζί με τα δύο παιδιά της.

Ωστόσο, δεν πρόλαβε να κάνει το επόμενο βήμα.

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία της, είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο αναζητώντας πληροφορίες για τη διαδικασία διαζυγίου. Όπως αποκάλυψε η νομικός που τη συνάντησε, η γυναίκα εμφανίστηκε καταβεβλημένη, ενώ έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης στα χέρια της. Η ίδια περιέγραψε ένα καθεστώς πίεσης και φόβου, με τη δικηγόρο να την προτρέπει να ζητήσει άμεσα προστασία από τις Αρχές.

Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν φωτίζουν ακόμη περισσότερο τη δραματική καθημερινότητα της 39χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος σύζυγός της ασκούσε ασφυκτικό έλεγχο στις κινήσεις της, παρακολουθώντας συστηματικά κάθε δραστηριότητά της. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο να είχε τοποθετήσει συστήματα παρακολούθησης στο σπίτι, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι χρησιμοποιούσε ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιθανώς GPS στο όχημά της, προκειμένου να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται.

Η δικηγόρος της γυναίκας περιέγραψε στο Mega ένα περιστατικό που την ανησύχησε έντονα. Κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στα δικαστήρια, αντιλήφθηκε έναν άνδρα να τις παρακολουθεί επίμονα. Όταν ρώτησε τη Βασιλική ποιος ήταν, εκείνη αναγνώρισε τον σύζυγό της και αποχώρησε αμέσως εμφανώς τρομαγμένη.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι η 39χρονη είχε αναζητήσει υποστήριξη και από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας, όπου είχε ξεκινήσει να σχεδιάζει το επόμενο βήμα για την απομάκρυνσή της από την κακοποιητική σχέση.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο έρχεται από την αδελφή της. Όπως αποκάλυψε, οι δύο γυναίκες είχαν καταστρώσει μυστικά ένα σχέδιο διαφυγής. Η Βασιλική ήθελε να φύγει με τα παιδιά της και να ξεκινήσει μια νέα ζωή μακριά από τον φόβο. Το σχέδιο, όμως, δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί.

Τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας, η 39χρονη έπεσε νεκρή μέσα στο ίδιο της το σπίτι, δεχόμενη δεκάδες μαχαιριές από τον σύζυγό της. Το έγκλημα διαπράχθηκε ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Οι αστυνομικές έρευνες κατέρριψαν γρήγορα τους αρχικούς ισχυρισμούς του δράστη, ενώ η ομολογία του ήρθε όταν τα ευρήματα κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε άλλη εκδοχή των γεγονότων.

Την ίδια ώρα, τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών παραμένουν υπό ιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοξικολογικές εξετάσεις, δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις χορήγησης ουσιών, γεγονός που απομακρύνει ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονταν σχετικά με το γιατί δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Η αδελφή της άτυχης γυναίκας έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την επιμέλεια των παιδιών, ενώ ειδικοί παιδοψυχολόγοι ανέλαβαν να τους ανακοινώσουν τη σκληρή αλήθεια για την απώλεια της μητέρας τους.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτησαν χθες τη Βασιλική μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και οργής.

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Ο 49χρονος που ομολόγησε το στυγερό έγκλημα, θα απολογηθεί σήμερα το πρωί, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

ΚΗΔΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

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