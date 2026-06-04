Καλαμάτα: «Καθαρές» οι εξετάσεις των παιδιών, απολογείται ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Βασιλικής

Snapshot Ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα θα απολογηθείπιον των ανακριτικών Αρχών, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του τον είχε επιτεθεί πρώτη.

Η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι η Βασιλική δέχθηκε τουλάχιστον 45 μααιριές, ακόμη και ενώ ήταν πεσμένη στο πάτωμα σε προσπάθεια αυτοπροστασίας.

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Το κατώφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα αναμένεται να περάσει ο 41χρονος που δολοφόνησε ειδεχθώς με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα.

Η κηδεία της Βασιλικής έγινε χθες σε κλίμα οδύνης, όπου η αδελφή της, κάποιοι λίγοι συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν, ρίχνοντας την αυλαία στο δράμα που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Ύστερα από τριήμερη προθεσμία, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος θα απολογηθεί σήμερα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών και σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι η θανούσα του επιτέθηκε πρώτη.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε πάντως ότι η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές, ενώ ο δολοφόνος συνέχισε να την μαχαιρώνει ακόμα κι όταν ήταν πεσμένη στο πάτωμα και βρισκόταν σε εμβρυική στάση για να προστατευτεί από τη μανία του.

«Καθαρές» οι εξετάσεις στα παιδιά

Το δυστυχές της υπόθεσης, είναι ότι τα παιδιά της οικογένειας, δύο κορίτσια 6 και 10 ετών, αντίστοιχα, βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόνταν την ώρα που ο πατέρας τους δολοφονούσε ειδεχθώς τη μητέρα τους. Τα ουρλιαχτά και οι φωνές της, πιθανώς θα έφτασαν στα αυτιά τους, ωστόσο, τα παιδάκια, που αναζητούν τη μητέρα τους, δεν έχουν μάθει ακόμα για την απώλειά της.

Στο σπίτι της οικογένειας, είχαν εντοπιστεί υπνωτικά χάπια, τα οποία πιθανολογείτο ότι είχε χορηγήσει ο πατέρας στα παιδιά για να μην καταλάβουν τίποτα από το φονικό, ωστόσο, οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάτι ύποπτο.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Την παρακολουθούσε με tracker, ψεύτικα προφίλ και κοριούς

Το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφει τον εφιάλτη που ζούσε η άτυχη γυναίκα τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος ήταν ένας χειριστικός σύντροφος, ο οποίος δεν την άφηνε να πάρει «ανάσα».

Το τελευταίο διάστημα διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αυτής της αποτρόπαιης δολοφονίας είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του (tracker), ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει πού είναι και τι κάνει, ανά πάσα στιγμή.

Μάλιστα, είχε δημιουργήσει κι ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram (thana_tos) προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «θάνατος».

Στο «μικροσκόπιο» παλαιότερες καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες, από το στενό κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από το 41χρονο σύζυγό της και πατέρα των δυο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ιστορικό στις Αρχές.

Φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της.

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω αστυνομίας.

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στη 39χρονη Βασιλική

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, γείτονες αλλά και πλήθος πολιτών βρέθηκαν χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμάτας για να αποχαιρετήσουν τη 39χρονη Βασιλική, η οποία έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο, πέφτοντας θύμα της συζυγικής βίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας , συνόδευσαν την άτυχη γυναίκα στην τελευταία της κατοικία, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη απέναντι στην έμφυλη βία. Κοινή ευχή όλων ήταν η Βασιλική να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας στη χώρα. Ιδιαίτερα φορτισμένοι ήταν οι επικήδειοι που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής από τη διευθύντρια του σχολείου στο οποίο φοιτά η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, αλλά και από μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Μέσα από τα λόγια τους αναδείχθηκε η αγωνία για το μέλλον των δύο παιδιών της Βασιλικής, αλλά και η ανάγκη να σταθεί ολόκληρη η κοινωνία δίπλα στην οικογένειά της. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον πόνο των παιδιών που καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς τη μητέρα τους, αλλά και στη δύναμη που θα χρειαστούν οι δικοί της άνθρωποι για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της.

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι καθαρές, ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρει την επιμέλειά τους.

Παράλληλα, ο 41χρονος καθ’ ομολογία δράστης της άγριας αυτής δολοφονίας θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Καλαμάτας την Πέμπτη και όπως όλα δείχνουν θα επιμείνει στην υπερασπιστική γραμμή, σύμφωνα με την οποία βρισκόταν σε θέση άμυνας.

Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία που έχουν δει στο φως της δημοσιότητας από τον ιατροδικαστή καθώς τα ευρήματα μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη με 45 μαχαιριές σε όλο της το σώμα.αι παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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