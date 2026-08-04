Το διάσημο μπλε χάπι για τη στυτική δυσλειτουργία και η αναπάντεχη δράση κατά του καρκίνου

Snapshot Η σιλδεναφίλη, σε συνδυμό με στατίνες, δείχνει να έχει αντιμεταστατική δράση περιορίζοντας τη χοληστερόλη στα καρκινικά κύτταρα.

Η χοληστερόλη είναι απαραίτητη για τη μετανάστευση και εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων.

Τα ευρήματα βασίζονται σε προκλινικές μελέτες και παρατηρητικά δεδομένα, χωρίς ακόμα τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για την αποτελεσματικότητα κατά του καρκίνου στον άνθρωπο. Snapshot powered by AI

Νέα μελέτη έρχεται να δώσει μια δυνητική προοπτική στη μάχη κατά του καρκίνου και συγκεκριμένα στην ανάσχεση των μεταστάσεων. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Reasearch, φαίνεται ότι η σιλδεναφίλη σε συνδυασμό με στατίνες, έχει ευεργετική δράση κατά της εξάπλωσης του καρκίνου και πιθανώς αποτελεί μια νέα στρατηγική για τον περιορισμό των μεταστάσεων.

Η σιλδεναφίλη είναι η δραστική ουσία πίσω από τα διάσημα φάρμακα κατά της στυτικής δυσλειτουργίας, που έφεραν επανάσταση στο τέλος της δεκαετίας του 1990. Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες έδειξαν ότι η σιλδεναφίλη ανακόπτει την παροχή χοληστερόλης στα καρκινικά κύτταρα, η οποία είναι απαραίτητη στη διαδικασία των μεταστάσεων. Έτσι, μένει λιγότερη χοληστερόλη διαθέσιμη για τα καρκινικά κύτταρα.

Καθώς τα καρκινικά κύτταρα απομακρύνονται από τον πρωτοπαθή όγκο, η χοληστερόλη αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών υποστηρίζοντας τις διεργασίες που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να μεταναστεύουν και να εισβάλουν σε μακρινά όργανα. Στη μελέτη, η διαταραχή στην παροχή χοληστερόλης φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να κινούνται και να δημιουργούν μεταστάσεις. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η σιλδεναφίλη προκάλεσε τη συσσώρευση χοληστερόλης μέσα στα λυσοσώματα, μειώνοντας την ποσότητα που είναι διαθέσιμη αλλού στο κύτταρο. Τα ευρήματα των επιστημόνων βασίζονται σε πειράματα σε ποντίκια και σε καλλιέργειες ανθρώπινιων καρκινικών κυττάρων από ασθενείς. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η σιλδεναφίλη μπορεί να αποτρέψει ή να θεραπεύσει τον μεταστατικό καρκίνο στους ανθρώπους.

Οι ερευνητές διερεύνησαν, επίσης, εάν η σιλδεναφίλη θα μπορούσε να λειτουργήσει σε συνδυασμό με τις στατίνες, μια ευρέως συνταγογραφούμενη κατηγορία φαρμάκων για τη μείωση της χοληστερόλης. Ο συνδυασμός φάνηκε να έχει αθροιστική επίδραση στον περιορισμό των μεταστάσεων. Ενώ η σιλδεναφίλη παρενέβη στην κίνηση της χοληστερόλης μέσα στα κύτταρα, οι στατίνες μείωσαν την ικανότητα του σώματος να παράγει νέα χοληστερόλη, στοχεύοντας ενδεχομένως στην παροχή χοληστερόλης στα καρκινικά κύτταρα, μέσω δύο διακριτών μηχανισμών.

Οι ερευνητές ανέλυσαν, επίσης, τα αρχεία υγείας περίπου 5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων και διαπίστωσαν ότι οι ογκολογικοί ασθενείς που χρησιμοποίησαν σιλδεναφίλη είχαν σημαντικά βελτιωμένη επιβίωση, με ένα επιπλέον όφελος να παρατηρείται σε εκείνους που έλαβαν επίσης στατίνες.

Σημειώνεται ότι τα εργαστηριακά πειραμάτα επικεντρώθηκαν κυρίως σε τύπους καρκίνου, όπως ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, το μελάνωμα και ο καρκίνος του πνεύμονα.

Προοπτική επανατοποθέτησης του διάσημου μπλε χαπιού

Η μελέτη αυτή, που διενεργήθηκε από το Weizmann Institute of Science, ενισχύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επανατοποθέτηση φαρμάκων, κατά την οποία υπάρχοντα φάρμακα διερευνώνται για πιθανές χρήσεις και νέες θεραπευτικές ενδείξεις, πέρα ​​από τον αρχικό τους σκοπό.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η σιλδεναφίλη αναπτύχθηκε αρχικά για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων προτού γίνει ευρέως γνωστή ως φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Επειδή η σιλδεναφίλη έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ευρέως, οι ερευνητές έχουν πρόσβαση σε εκτενείς πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τις βιολογικές της επιδράσεις.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα πολλά υποσχόμενα εργαστηριακά ευρήματα δεν μεταφράζονται αυτόματα σε αποτελεσματικές θεραπείες για τον καρκίνο. Η νέα έρευνα περιελάμβανε πειράματα σε κύτταρα και ζώα, παράλληλα με παρατηρητικά δεδομένα σε ανθρώπους, αντί για τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που σχεδιάστηκαν για να προσδιορίσουν εάν η σιλδεναφίλη μπορεί να αποτρέψει τη μετάσταση ή να παρατείνει την επιβίωση.

Προς το παρόν, τα ευρήματα υποδεικνύουν μια πιθανή νέα οδό για την έρευνα για τον καρκίνο και όχι έναν λόγο για τους ασθενείς να λαμβάνουν σιλδεναφίλη ως θεραπεία για τον καρκίνο. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η μελέτη τους υπογραμμίζει, πώς η εξέλιξη του καρκίνου μπορεί να εξαρτάται όχι μόνο από γενετικές αλλαγές εντός των όγκων, αλλά και από το μεταβολικό περιβάλλον του οργανισμού και τα φάρμακα που μπορεί ήδη να λαμβάνει ένας ασθενής.

Τέλος, τονίζεται ότι θα χρειαστεί περαιτέρω κλινική έρευνα για να προσδιοριστεί εάν η στόχευση της διακίνησης χοληστερόλης με αναστολείς PDE5 όπως η σιλδεναφίλη, μόνη της ή σε συνδυασμό με στατίνες, μπορεί να αποτρέψει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την εξάπλωση του καρκίνου στους ανθρώπους.

(Με πληροφορίες από Cancer Reasearch, Medical Daily, Healthline, Medical Express)

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